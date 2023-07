La Chine a gravé son nom au sommet du panthéon technologique mondial avec l'approbation finale de la construction du premier petit réacteur modulaire (PRM) commercial de la planète. Baptisé Linglong One ou ACP100, ce réacteur à eau pressurisée multifonctionnel, est le fruit d'un développement indépendant de la Compagnie nucléaire nationale chinoise (CNNC). Ce réacteur marquant une nouvelle étape dans le paysage technologique mondial est l'aboutissement d'une innovation révolutionnaire en matière de PRM, une réalisation inédite qui place la Chine à l'avant-garde de l'innovation en énergie nucléaire.

Situé au coeur du module du réacteur, le Linglong One est le tout premier PRM à recevoir l'approbation de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) en 2016, comme l'a confirmé Sun Hua, directeur général de la société Hainan Nuclear Power, une filiale de la CNNC. Selon lui, le Linglong One agit en tant que "petit chargeur mobile de centrale nucléaire", une capacité qui le distingue et le positionne comme un véritable précurseur technologique.

Le réacteur Linglong One est destiné à être livré à la centrale nucléaire de Changjiang dans la province méridionale de Hainan. La production de ce module central est assurée par la Dalian Nuclear Power Petrochemical, une société affiliée au groupe First Heavy Industry dans la ville de Dalian, située dans la province du Nord-Est de Liaoning. Il a été conçu pour offrir une variété de services tels que la production d'électricité, le chauffage urbain, le refroidissement urbain, la production de vapeur industrielle et la désalinisation de l'eau de mer, et possède une puissance de 125 mégawatts.

Avec la finalisation de ce module central de réacteur, la Chine a accompli une prouesse historique, se hissant d'un statut de "suiveur" à celui de "leader" en matière de technologie nucléaire et de construction d'installations nucléaires. Cette réalisation est une étape majeure qui devrait favoriser l'exportation de la technologie nucléaire chinoise sur les marchés internationaux, renforçant encore la position de la Chine comme l'un des leaders mondiaux dans le domaine de l'innovation technologique.