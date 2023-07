La tension monte dans le détroit de Taïwan, avec la Chine qui semble adopter une posture de plus en plus belliqueuse. Le récent déplacement massif de 32 avions de l'Armée de l'Air Chinoise, incluant des avions de chasse, des hélicoptères et des appareils dotés de système de détection et de commandement aéroporté (SDCA), au sud de Taïwan, témoigne d'un déploiement de force inquiétant. Au cours des dernières 24 heures, ces avions ont pénétré dans la zone de défense antiaérienne de Taïwan, suscitant une réaction rapide de l'île.

En parallèle, la marine chinoise a elle aussi mis en scène des exercices militaires d'une ampleur significative, incluant la participation de quatre navires de guerre effectuant ce que Pékin a décrit comme des "patrouilles de préparation au combat". Cette démonstration de force en mer s'est déroulée simultanément aux incursions aériennes, créant une coordination opérationnelle qui renforce le message clair envoyé par la Chine : elle se prépare activement pour un éventuel conflit.

Taïwan, qui se trouve au cœur de cette tension croissante, a répondu en envoyant ses propres avions et navires pour surveiller les activités de la Chine. Cet état de vigilance accrue souligne l'incertitude et l'inquiétude qui planent sur la région. Pékin a longtemps considéré Taiwan comme une province renégate et a souvent exprimé sa volonté de la ramener dans son giron, même si cela doit impliquer l'usage de la force.

Ce récent développement, venant s'ajouter à des exercices militaires menés par la Chine autour de Taïwan en avril dernier, soulève des inquiétudes croissantes quant à l'escalade des tensions dans le détroit de Taïwan. La question demeure : jusqu'où la Chine ira-t-elle dans son affichage de puissance militaire et quand est-ce qu'elle compte passer à l'acte? Ces mouvements ne sont certainement pas destinés à plaire à la communauté internationale, qui surveille de près cette situation préoccupante.