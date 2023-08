La reconversion professionnelle est devenue une réalité incontournable pour de nombreux individus. Que ce soit par choix délibéré ou en réponse à des circonstances imprévues, changer de carrière peut être à la fois intimidant et gratifiant. De nos jours, les raisons qui poussent les personnes à envisager une transition professionnelle sont nombreuses, allant de la recherche d'un meilleur épanouissement personnel à l'adaptation aux nouvelles opportunités du marché du travail. Dans cette quête de renouveau professionnel, de nombreuses questions se posent : pourquoi opter pour une reconversion ? Quels sont les facteurs qui influencent cette décision cruciale ? Et surtout, comment entreprendre cette transition avec succès ? C’est ce que nous verrons dans cet article.

Quelles sont les raisons qui poussent à effectuer une reconversion professionnelle ?

Par choix

Ce type de transition est souvent motivé par une quête de sens et d'épanouissement personnel au sein du monde du travail. Vous avez cette volonté d’explorer de nouvelles opportunités, de suivre votre passion et de vous aligner davantage avec vos valeurs. Quel que soit le motif, cette décision délibérée témoigne d'une volonté de reprendre les rênes de votre carrière et de choisir une voie plus épanouissante et gratifiante. La reconversion professionnelle par choix implique des défis, mais elle permet aussi d’offrir une possibilité de se réinventer, de découvrir une nouvelle facette de soi-même voire de concrétiser votre rêve d’enfance.

Par obligation

Effectuer une reconversion professionnelle par obligation est une situation qui peut être à la fois déconcertante et nécessaire. Parfois, des circonstances extérieures, telles que des changements économiques, des restructurations d'entreprises, ou même les cas de burn-out, peuvent contraindre une personne à repenser complètement son parcours professionnel. Dans ces moments-là, la reconversion peut être perçue comme une voie inéluctable pour préserver sa stabilité financière, sa sécurité ou son bien-être.

Comment entamer sa reconversion professionnelle en indépendant ?

Avoir l’envie d’entamer ce processus est une chose, se lancer en est une autre. Voyons ensemble les deux solutions qui s’offrent à vous pour démarrer une nouvelle carrière professionnelle.

Vous pouvez créer votre propre société

Vous souhaitez proposer votre offre de service en indépendant ? C’est une bonne idée pour vivre votre nouvelle vie d'entrepreneur. En choisissant le statut adapté (micro-entreprise, SASU, EI, EURL), vous pourrez bénéficier d’une plus grande flexibilité et autonomie dans la gestion de votre emploi du temps, permettant ainsi d'équilibrer vie professionnelle et vie personnelle de manière plus adaptée à vos besoins.

Vous ne souhaitez pas créer votre société

Il est possible d’effectuer votre reconversion professionnelle sans passer par la case création d'entreprise. Pour amorcer votre reconversion professionnelle, lisez ce guide. Cette solution c’est le portage salarial ! Grâce au portage salarial, vous pouvez vous concentrer sur le développement de vos compétences et à la recherche de nouveaux clients, sans avoir à vous soucier de la gestion administrative. Cette solution fait de vous un “salarié porté”, ce qui vous permet de bénéficier des avantages du salariat tout en profitant de la liberté de l’entrepreneur. Une voie rassurante pour débuter sa reconversion professionnelle en alliant indépendance et sécurité.