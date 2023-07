La Russie veut accroître les projets avec les pays du continent africain. En effet, des discussions ont été engagées entre la Russie et le Bénin dans le secteur énergétique. Selon les informations de la presse russe, cette question qui comprend également celle des énergies renouvelables et de la construction de centrales au Bénin a été abordée lors d’une rencontre entre le vice-ministre russe de l’énergie, Sergueï Motchalnikov, et l’ambassadeur béninois à Moscou, Akambi André Biaou. Les deux parties étudient la possibilité de coopérer dans le secteur énergétique. Ainsi, elles ont discuté de la manière dont la Russie pourrait aider le Bénin à construire des centrales énergétiques.

« Nous voyons des perspectives de coopération sérieuses »

Lors de la discussion, la partie russe a indiqué que la Russie est disposée à participer à la mise en œuvre de l’équilibre énergétique en Afrique. L’information a été confirmée, hier mardi 18 juillet 2023, par la diplomatie russe. Dans un communiqué, le vice-ministre russe des Affaires étrangères a déclaré : « Nous voyons des perspectives de coopération sérieuses dans les parties concernant les sources d’énergie renouvelables et la construction de sites énergétiques au Bénin ». L’ambassadeur béninois a, pour sa part, estimé que l’apport de Moscou dans le secteur énergétique relève d’une grande importance pour tout le continent africain.

Cinéma au Bénin : lancement du film ''L'Argile''d’Arcade Assogba Le film ''L'Argile'' sera officiellement lancé le mercredi 19 juillet 2023 à 19 heures, heure locale au centre Artistik Africa situé à Cotonou au quartier…

Pour rappel, cette discussion intervient après que la Guinée a mené des discussions avec la Russie sur la possibilité de réaliser des projets d’infrastructures et énergétiques. Dans un contexte de développement des relations diplomatiques entre la Guinée et la Russie, l’ambassadeur guinéen à Moscou, Niankoye Haba, avait confié au média Spoutnik que son pays étudie la possibilité de la modernisation des anciens équipements militaires de fabrication soviétique. « La plupart des équipements militaires en Guinée sont de fabrication soviétique ou russe, et de nombreux véhicules sont obsolètes. Nous étudions comment la Russie pourrait nous aider dans leur fonctionnement » avait-il déclaré.