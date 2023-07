Un accord ambitieux a été conclu entre le Mali et la Banque africaine de développement (BAD) visant à stimuler les efforts de réduction de la pauvreté dans le pays. Ce consensus a émergé lors de l’atelier de restitution de la revue à mi-parcours de la stratégie de partenariat entre le Mali et le Groupe de la Banque sur la période 2021-2025, une réunion qui a aussi servi à évaluer les performances des projets financés par la BAD dans le pays pour l'année 2023.

Dans le cadre de cette réunion, une évaluation globale des obstacles et défis majeurs qui entravent la performance des initiatives soutenues par la BAD au Mali a été menée. Le ministre malien de l’Économie et des Finances, Alousséni Sanou, a insisté sur la nécessité d'une mise en œuvre effective des recommandations proposées, ce qui aidera à "assainir autant que possible le portefeuille afin d’atteindre les objectifs de développement au bénéfice de nos populations".

En réponse à ce défi, M. Sanou a annoncé un renforcement de la cellule de suivi des unités de gestion des projets et programmes. Cette mesure vise à impliquer tous les acteurs de manière effective et personnelle, avec pour objectif de réduire le taux d'instruments de financement en alerte rouge à moins de 45% dans les six mois à venir.

En ce qui concerne l'action de la BAD au Mali, le responsable pays du Groupe de la Banque africaine de développement pour le Mali, Adalbert Nshimyumuremyi, a souligné que l'institution a approuvé six nouveaux projets en faveur du Mali au cours des deux dernières années, pour un montant total de 76,7 milliards de francs CFA (116,9 millions d’euros), principalement dans le secteur agricole. Il a également rappelé l'importance de l'engagement de la BAD, qui depuis 1970 a accordé au Mali 117 prêts et dons pour un montant cumulé d'environ 1 274 milliards de francs CFA (1,94 milliard d’euros), couvrant l’ensemble des secteurs socio-économiques du pays.