Le président russe, Vladimir Poutine, a récemment prononcé un discours fort lors du sommet virtuel du Conseil des chefs d'État de l'Organisation de coopération de Shanghai (OCS). Lors de cette réunion, à laquelle a également assisté le président chinois Xi Jinping, Poutine a mis en garde le monde contre un risque accru de crise financière et a appelé à la création d'un ordre mondial plus juste et multipolaire. Dans son allocution, le président russe a souligné la nécessité de favoriser l'utilisation des monnaies nationales dans les accords commerciaux.

Selon lui, cela contribuerait à renforcer l'indépendance économique des pays membres de l'OCS et à réduire leur dépendance vis-à-vis du système financier mondial actuel. Poutine a déclaré que l'OCS était résolument engagée à créer un ordre mondial basé sur le droit international et les principes de coopération mutuellement respectueuse entre les États souverains. Le dirigeant russe a également mis en lumière plusieurs problèmes mondiaux qui contribuent à l'instabilité croissante. Il a mentionné l'accumulation incontrôlée de la dette des pays développés, la fracture sociale et la croissance de la pauvreté à l'échelle mondiale, ainsi que la détérioration de la sécurité alimentaire et environnementale.

Poutine: Xi Jinping lui lance un avertissement selon le Financial Times La Russie a régulièrement proféré des menaces implicites d'utilisation d'armes nucléaires en Ukraine, ce qui a suscité de vives inquiétudes au sein de la communauté…

Selon Poutine, tous ces défis se combinent pour créer un environnement propice à une nouvelle crise économique et financière mondiale. "Ceci est particulièrement important aujourd'hui, alors que la discorde géopolitique s'aggrave, que la dégradation du système de sécurité international se poursuit et que les risques d'une nouvelle crise économique et financière mondiale augmentent", a martelé le président de la Fédération de Russie Vladimir Poutine au cours du sommet virtuel du Conseil des chefs d'État de l'Organisation de coopération de Shanghai (OCS).

Mais le numéro un russe ne s'est pas arrêté là. Le président russe Vladimir Poutine a averti que ces problèmes complexes et variés pourraient avoir un impact collectif majeur, entraînant une augmentation significative du potentiel de conflit. Il a souligné que la Russie était elle-même confrontée à ces défis et devait y faire face. Le chef du Kremlin a donc appelé à une coopération internationale renforcée pour relever ces défis communs.

L'appel de Poutine pour un ordre mondial plus juste et multipolaire n'est pas nouveau. Dans ces prises de paroles, Poutine a souvent défendu la nécessité que les États souverains aient une influence équitable et que les inégalités économiques et sociales sont réduites. Selon lui, il est essentiel de promouvoir un système basé sur le respect mutuel et la coopération, plutôt que sur la confrontation et la domination. Ce discours est presque le même en Chine qui ne voit pas d'un bon oeil l'extension de l'influence américaine.