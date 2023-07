Au cœur des enjeux climatiques qui préoccupent le monde, l'Afrique se distingue comme l'un des continents les plus touchés par la chaleur extrême. Du lundi 3 juillet au 9 juillet, une vague de chaleur sans précédent a balayé la planète, établissant de nouveaux records de température moyenne mondiale. Avec une moyenne mondiale de 17,01 degrés Celsius, cette chaleur intense a engendré une augmentation alarmante des décès liés à la canicule, notamment dans les régions où le thermomètre a dépassé les 40°C.

L'Afrique, en particulier les zones équatoriales, est fortement touchée par ces températures torrides. L'impact du changement climatique est indéniable dans cette région du globe. Face à cette réalité, l'Institut WiseVoter (cliquez ici pour voir le classement) s'est penché sur la question en analysant les données des températures annuelles moyennes entre 1991 et 2020. Les résultats de cette étude révèlent les dix pays africains les plus chauds, où les populations sont confrontées à des défis majeurs liés à la chaleur extrême. En tête de liste de ces dix pays africains les plus chauds, on retrouve le Burkina Faso, le Mali, Aruba, le Sénégal, la Mauritanie, Djibouti, la Gambie, les Émirats arabes unis, la Guinée-Bissau et le Niger.

La majorité de ces nations se trouve en Afrique et fait face à des conditions climatiques extrêmes, menaçant la vie des habitants et la durabilité de l'environnement. Le constat est clair, les autorités et les habitants de ces pays africains doivent faire face à des conditions climatiques difficiles et prendre des mesures pour faire face aux effets du réchauffement planétaire. L'adoption de mesures d'adaptation et de lutte contre le changement climatique est désormais une priorité pour assurer un avenir plus résilient et durable à ces nations.

1- Burkina Faso: 84.67 °F

Avec une température moyenne de 29,26°C(84.67 °F), le Burkina Faso s'impose comme le pays le plus chaud du monde. Ses terres arides sont régulièrement frappées par des vagues de chaleur intenses, mettant à l'épreuve ses habitants et son écosystème fragile.

2- Mali: 84.58 °F

Le Mali enregistre une moyenne de 29,21°C (84.58 °F), ce qui en fait l'un des pays les plus chauds du globe. Ses vastes déserts et savanes sont confrontés aux défis du changement climatique et aux sécheresses récurrentes.

3- Aruba: 84.51 °F

Avec une température moyenne de 29,17°C (84.51 °F), Aruba est le troisième pays le plus chaud au monde. Cette île caribéenne est confrontée aux impacts du réchauffement planétaire, tels que la montée du niveau de la mer.

4- Sénégal: 84.04 °F

Affichant une moyenne de 28,91°C (84.04 °F), le Sénégal se classe parmi les pays les plus chauds de la planète. Les vagues de chaleur et les sécheresses fréquentes posent des défis à l'agriculture et aux ressources en eau.

5- Mauritanie : 83.88 °F

Avec une température moyenne de 28,82°C(83.88 °F), la Mauritanie complète le groupe des cinq pays les plus chauds au monde. Ce pays désertique est particulièrement vulnérable aux conséquences du changement climatique, avec des sécheresses persistantes et des défis pour la sécurité alimentaire.