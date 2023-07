Ce mardi, un drone de reconnaissance militaire américain s'est écrasé dans le sud-ouest de la Pologne. Les soldats américains utilisaient l'engin pour un vol d'entraînement, comme l'a déclaré le ministère de la Défense polonais. Le drone a été découvert dans une zone boisée proche du village de Trzebien par un passant qui a alerté les services d'urgence après avoir observé l'objet tomber du ciel. Les premières informations recueillies indiquent que le contact avec le drone a été perdu lors du vol d'entraînement.

Le drone s'est ensuite écrasé dans une zone forestière. L'incident n'a heureusement causé ni blessure ni dommage. Les responsables américains ont depuis repris possession de leur matériel. Le climat dans la région est tendu, la Pologne, membre de l'OTAN, étant particulièrement attentive à son espace aérien compte tenu du conflit en cours en Ukraine voisine. Des incidents précédents ont déjà vu des missiles atterrir sur le territoire polonais.

Dans un autre incident impliquant des forces américaines, un drone MQ-9 Reaper a été endommagé en Syrie après une confrontation avec un avion de chasse russe. Le drone effectuait une mission antiterroriste contre l'État islamique lorsqu'il a été pris pour cible par l'avion russe. Plusieurs fusées éclairantes ont été tirées sur le MQ-9 Reaper, l'une d'elles endommageant sérieusement son hélice.

Malgré les dégâts subis, l'équipage a réussi à garder le contrôle du MQ-9 Reaper et à le ramener en sécurité à la base. Ces incidents soulignent la tension croissante entre les forces russes et américaines dans des zones de conflit. Le respect des espaces aériens et la sécurité des vols sont devenus des préoccupations majeures pour les forces en présence.