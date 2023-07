Le lundi 24 juillet 2023 en République du Sénégal, les barrières installées chez l'opposant Ousmane Sonko ont été enlevées. Face aux professionnels des médias le mardi 25 juillet, le gouvernement a apporté les justificatifs de cette décision. Selon le ministre Abdou Karim Fofana, porte-parole du gouvernement, les dirigeants sénégalais ont jugé opportun de lever le blocus au domicile de Sonko car le leader de Pastef ne représente pas actuellement une menace pour la stabilité du pays.

‹‹ L'État a une mission de la gestion de l'ordre public. Vous avez constaté avant le mois de juin, il y a eu beaucoup d'appel à manifester et à l'insurrection et tous les déplacements de Sonko se sont soldés par des casques, morts, des scènes de violences et pillages. Alors pour éviter tout cela la police a décidé d'appliquer la prévention. Aujourd'hui il n'y a plus de risque, plus d'appel à l'insurrection, il n'y a plus lieu de maintenir le blocus ››, a déclaré le porte-parole du gouvernement sénégalais.

Après la levée des barrières du domicile du principal adversaire de Macky Sall, Sonko sera t-il déposé en prison ? C'est la question qui taraude tous les esprits. Relativement à cette préoccupation, Abdou Karim Fofana a affirmé que la décision concernant l'attestation de Ousmane Sonko revient au procureur. ‹‹ Ce sont des questions judiciaires. Même si le ministre de la Justice a évoqué la disponibilité de la décision de la justice après il a d'autres procédures à suivre. Alors ça dépend du Procureur de la République malheureusement je ne le suis pas ››, a t-il notifié.