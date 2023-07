La Confédération africaine de football (Caf) a effectué ce mardi 25 juillet 2023 au Caire en Egypte, le tirage au sort du 1er tour préliminaire de la Ligue des Champions de la Caf, saison 2023-2024. A l’issue de ce tirage au sort, Coton Sport, club champion du Bénin affrontera à ce 1er tour préliminaire Asec Mimosas de la Côte d’Ivoire. Le match Coton Fc# Asec Mimosas d’Abidjan laisse croire à une rencontre de revanche car, les deux clubs se sont rencontrés la saison précédente où la formation ivoirienne avait éliminé celle du Bénin au 1er tour de la phase préliminaire avant d'atteindre les demi-finales de la coupe CAF.

Comme on le voit, Coton Fc animé par une soif de revanche, voit cette nouvelle opportunité comme une chance de renverser le cours de l'histoire. La douleur de l'élimination de la saison dernière est encore vivace dans l’esprit des joueurs et des supporters. Les dirigeants de ce club béninois travailleront donc d'arrache-pied pour se préparer à cette confrontation cruciale. Précisons que la manche aller aura lieu à Cotonou du 18, 19 ou 20 août et le retour dans le weekend du 25, 26 ou 27 août 2023. En ce qui concerne le tirage au sort du 1er tour préliminaire de la Confédération, le vice-champion du Bénin, Loto-Popo rencontrera le Fus du Rabat du Maroc. Le match aller est prévu en août (18,19 ,20 Août).