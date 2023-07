Dans le cadre de la lutte contre la piraterie maritime au Bénin, les Etats-Unis d’Amérique ont fait don de matériels ce vendredi 14 juillet 2023 à l’Unité spéciale de la police fluviale et maritime (Uspfm). Ce don de matériels, composé d’une vedette d’intervention et de patrouille de type zodiaque de 12 mètres de long équipée de deux moteurs hors-bord de marque Mercury de 300 chevaux chacun et d’un camion de marque Iveco pour tracter la vedette, a été réceptionné par le Directeur général de la police républicaine (DGPR), Soumaila Yaya au siège de l’Unité spéciale de police fluviale et maritime à Cotonou.

La cérémonie de remise des équipements a connu entre autres la présence remarquable de l’Ambassadeur des Etats-Unis d’Amérique près le Bénin et du conseiller technique à la protection civile du ministère de l’intérieur et de la sécurité publique. Cet appui du gouvernement américain à cette Unité spéciale de la police républicaine vient démontrer d’une part que la coopération Benino-américaine est au beau fixe et d’autre part il renforce la capacité de l’opérationnalisation de la police républicaine, notamment dans les domaines de la lutte contre la piraterie maritime et la sécurisation des frontières.