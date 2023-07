Dmitri Medvedev, secrétaire adjoint du puissant Conseil de sécurité russe présidé par le président Vladimir Poutine, a récemment exprimé sa critique envers l'Occident pour son soutien à l'Ukraine. Selon lui, l'augmentation de l'assistance militaire à l'Ukraine par l'alliance de l'OTAN risque de rapprocher la Troisième Guerre mondiale. Ces déclarations ont été faites lors du premier jour du sommet de l'alliance dirigée par les États-Unis en Lituanie, où plusieurs pays ont promis d'apporter davantage d'armes et un soutien financier à l'Ukraine.

Medvedev affirme que cette aide ne dissuadera en aucun cas la Russie d'atteindre ses objectifs en Ukraine. Il qualifie l'Occident de "complètement fou" et estime que cette situation constitue une impasse. Selon lui, la Troisième Guerre mondiale se rapproche dangereusement. "L'Occident complètement fou n'a rien trouvé d'autre... En fait, c'est une impasse. La Troisième Guerre mondiale se rapproche", a écrit Medvedev Il a partagé ces réflexions sur l'application de messagerie Telegram.

La Chine menace l'OTAN La Chine n’est pas allée par quatre chemins pour réagir à un communiqué des membres de l’Otan produit au cours de leur sommet de deux…

Ses mots, bien que durs, reflètent une inquiétude profonde quant à l'escalade des tensions entre l'OTAN et la Russie dans la région. Pour Medvedev, il est évident que l'opération militaire spéciale de la Russie en Ukraine se poursuivra avec les mêmes objectifs. Cependant, il est important de noter que la façon dont la Russie qualifie ses actions diffère de celle de Kiev et de ses alliés. Alors que Moscou parle d'une "opération militaire spéciale", les représentants de Kiev et leurs alliés accusent la Russie de mener une guerre non provoquée visant à s'emparer de territoires et à dominer leur voisin.

Dmitri Medvedev, ancien président russe et actuel secrétaire adjoint du Conseil de sécurité russe, est une figure politique d'importance en Russie. Tout au long de sa carrière, Medvedev a joué un rôle clé dans le gouvernement russe, collaborant étroitement avec Vladimir Poutine. Il est reconnu pour ses compétences en matière de droit et d'économie, ainsi que pour sa vision politique pragmatique. Pendant son mandat présidentiel de 2008 à 2012 qui a été fortement critiqué par une partie des russes, il a mis en œuvre des réformes. Medvedev reste une figure influente dans la politique russe contemporaine.