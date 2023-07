L’ancien président de la Cour constitutionnelle du Bénin, Maître Robert Dossou a été reçu ce dimanche 23 juillet 2023 sur l’émission « De vous à nous » de la radio locale Peace FM. Il s’est prononcé sur plusieurs sujets de l’actualité nationale entre autres le choix du président Patrice Talon par ses pairs de la CEDEAO pour discuter avec les juntes militaires du Burkina Faso, de la Guinée et du Mali.

Ce choix de la CEDEAO a séduit l’ancien bâtonnier. Il a laissé entendre que « ça fait plaisir » lorsque les autres pairs de la CEDEAO désignent son « chef d’Etat pour qu’il fasse » ses preuves dans un domaine où il est sensible et il a des souhaits. « Je suis heureux, je suis tranquille » a-t-il signifié.

Me Robert Dossou n’a pas manqué d’afficher une grande admiration à l’égard du président Patrice Talon. Selon lui, «nous avons un président de la République qui est très séduisant et qui est très brillant et qui a une intelligence largement au dessus de l’intelligence moyenne ». Il a laissé entendre que «Patrice Talon ne peut pas dire qu’ il n’est pas intelligent » et que « ceux qui ont cru le contraire l’ont éprouvé à leur dépend ».