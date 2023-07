Le Bénin connait la montée des eaux sur toute l’étendue du territoire national suite aux dernières pluies qui se sont abattues sur le pays. Pour épargner les populations des localités riveraines des cours d’eau et en particulier les conducteurs d’embarcations notamment les piroguiers et les barreurs, des tristes scènes de naufrage, le ministre du Cadre de Vie et des Transports , chargé du Développement Durable, José Tonato , dans un communiqué en date du 23 juin 2023 et rendu public, a indiqué que « en ces temps de pluies et de montée des eaux, le transport des personnes et des biens par voies d’eau intérieures présente d’énormes risques d’accidents pouvant entrainer des pertes en vies humaines ».

C’est pourquoi pour éviter ces accidents aux conséquences dramatiques, il rappelle aux populations des localités riveraines des cours d’eau et en particulier aux conducteurs d’embarcations (piroguiers et barreurs) à respecter les mesures de sécurité liées à la navigation sur les voies d’eau intérieures. Le ministre José Tonato leur demande à cet effet d’éviter la navigation dans les zones à risque et la navigation de nuit et par temps de pluies ainsi qu’en toutes autres périodes à risque. Aussi, il les convie d’éviter la mise en circulation des embarcations dont la flottabilité et la stabilité ne sont pas suffisantes ainsi que les surcharges, d’équiper les embarcations de tous les matériels d’armement requis, de porter de gilet de sauvetage sur toute embarcation et dénoncer aux autorités locales tout comportement à risque. Le ministre du Cadre de Vie et des Transports, chargé du Développement Durable n’a pas manqué d’en appeler « au sens de responsabilité de chacun et de tous en cette période critique pour la préservation des vies des usagers de nos cours d’eau intérieurs ».