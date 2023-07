Le potentiel combat entre les deux mastodontes de la Tech Elon Musk et Mark Zuckerberg est un sujet qui suscite de nombreuses réactions depuis des semaines. Bien qu'il y ait quelques obstacles à l'exécution d'un tel événement, le président de l'UFC, Dana White, reste positif. Dana White est actuellement l'un des meilleurs organisateurs du monde MMA depuis des décennies. Il possède l'expérience, les connaissances, le réseautage et le financement nécessaires pour organiser n'importe quel événement à grande échelle.

Dans une récente interview, Dana White a discuté du potentiel combat entre Musk et Zuckerberg. Cela a permis au patron de l'UFC de rassurer les fans sur la possibilité du combat. Dana White a estimé pendant son intervention qu'il y a potentiellement 1 milliard de dollars de revenus à récolter dans ce combat. Dana révèle également que l'UFC organisera le concours lorsqu'il sera prêt et ne sera pas à l'UFC 300. Il a profité de l'occasion pour expliquer pourquoi il juge nécessaire d'organiser des méga-événements comme le combat Musk vs Zuckerberg.

Dana a déclaré: "Les deux combattants prennent cela très au sérieux." La crédibilité des combattants semble avoir séduit Dana White, et il explique en outre: "J'aime faire des combats dont tout le monde parle, et c'est l'un de ces combats". Si le président de l'UFC réussit à concrétiser cet événement, il a le potentiel d'être le plus grand événement de Télévision à la carte (Pay-per-view en anglais) de tous les temps. Cela se traduirait par un excellent investissement pour lui et serait très divertissant pour les gens. Le combat entre Elon Musk et Mark Zuckerberg ne se limite pas à une simple rivalité entre deux géants de la technologie.

Il s'agit d'un affrontement entre deux esprits visionnaires qui ont laissé une empreinte indélébile dans l'industrie. Les fans sont excités par la perspective de voir ces deux titans se battre sur le ring, non seulement pour l'aspect divertissant, mais aussi pour l'occasion de voir qui sortira vainqueur de ce duel inédit. En termes de revenus, le combat Musk vs Zuckerberg pourrait permettre de récolter un pactole. Les deux combattants ont une base de fans massive, tant dans le monde de la technologie que dans le domaine des affaires.

Leur popularité et leur influence se traduiraient par une demande énorme pour cet événement. Les recettes des ventes de billets, des droits de diffusion et des partenariats commerciaux pourraient atteindre des sommets jamais vus auparavant. Malgré ces obstacles, Dana White reste optimiste et déterminé à faire de ce combat une réalité.