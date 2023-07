La Coupe du Monde est la plus prestigieuse compétition de football au monde, attirant des millions de spectateurs avides de voir les plus grands talents s'affronter sur la scène internationale. Parmi les nombreux records et exploits réalisés au fil des ans, le titre de meilleur buteur de tous les temps revêt une importance particulière. Dans le présent article, nous vous livrons un aperçu des cinq meilleurs buteurs de l'histoire de la Coupe du Monde jusqu'à la dernière édition avant la mise en ligne sur notre site.

Miroslav Klose (Allemagne) - 16 buts

L'attaquant allemand Miroslav Klose détient le record du nombre de buts marqués en Coupe du Monde. Au cours de sa carrière internationale, Klose a participé à quatre éditions de la Coupe du Monde et a trouvé le chemin des filets à 16 reprises. Ses performances remarquables incluent ses participations en 2002, 2006, 2010 et 2014, où il a marqué respectivement 5, 5, 4 et 2 buts.

Ronaldo (Brésil) - 15 buts

Le légendaire attaquant brésilien Ronaldo est considéré comme l'un des meilleurs joueurs de tous les temps. Surnommé "O Fenômeno", il a participé à quatre Coupes du Monde entre 1994 et 2006. Ronaldo a marqué un total de 15 buts au cours de sa carrière en Coupe du Monde, avec une performance exceptionnelle de 8 buts en 2002, où il a aidé le Brésil à remporter le titre.

Gerd Müller (Allemagne) - 14 buts

Gerd Müller, connu pour sa précision et sa puissance devant le but, est considéré comme l'un des plus grands buteurs de tous les temps. L'attaquant allemand a participé à deux Coupes du Monde, en 1970 et en 1974, et a marqué un total de 14 buts. Sa meilleure performance a eu lieu en 1970, où il a inscrit 10 buts lors du tournoi, terminant en tant que meilleur buteur.

Just Fontaine (France) - 13 buts

Just Fontaine est un nom légendaire dans l'histoire du football français. Lors de la Coupe du Monde de 1958, Fontaine a marqué un nombre impressionnant de 13 buts, établissant ainsi un record pour un seul tournoi qui perdure encore aujourd'hui. Sa performance exceptionnelle lui a valu le titre de meilleur buteur de cette édition.

Lionel Messi (Argentine) - 13 buts

Lionel Messi, l'un des meilleurs joueurs de sa génération, a également inscrit 13 buts en Coupe du Monde. Bien que Messi n'ait pas encore remporté le titre de la Coupe du Monde avec l'Argentine, il a montré son talent et son efficacité devant le but à plusieurs reprises. Sa contribution de 7 buts lors de l'édition 2022 démontre sa constance et sa persévérance.

Ces cinq joueurs ont laissé une empreinte indélébile dans l'histoire de la Coupe du Monde, avec leurs performances exceptionnelles devant le but. Leurs exploits restent gravés dans les mémoires des amateurs de football du monde entier, témoignant de leur talent et de leur dévouement au sport. Que ce soit les records de Klose, les réalisations spectaculaires de Ronaldo, les prouesses de Müller, l'exploit historique de Fontaine ou la constance de Messi, ces joueurs ont fait vibrer les foules et laissé une marque durable dans l'histoire de la Coupe du Monde.