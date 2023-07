Le continent africain montre un intérêt croissant pour l'énergie nucléaire, cherchant à s'associer à des partenaires reconnus dans ce domaine. Le géant nucléaire russe Rosatom a récemment attiré l'attention de plusieurs pays africains, dont le Nigeria, dans le but d'établir des centrales nucléaires. Le Nigeria veut entrer en discussions actives pour la création d'une telle installation, cherchant à élargir son portefeuille énergétique et à garantir une alimentation énergétique fiable et durable. Au-delà du Nigeria, Rosatom a attiré l'attention de plus de 20 pays africains pour des projets d'énergie nucléaire. Parmi ces pays figurent le Rwanda, le Ghana, la Zambie, l'Ethiopie, l'Ouganda, la République du Congo, la Tanzanie et la Namibie. D'ailleurs le président congolais Sassou-Nguesso a évoqué le sujet dans une vidéo rendue publique par les autorités russes.

La construction de centrales nucléaires à la fois à grande et à faible puissance, le développement de centres de recherche et de technologies nucléaires et l'exploration d'uranium sont parmi les domaines d'intérêt. En Égypte, Rosatom travaille déjà sur la construction de la première centrale nucléaire du pays à El-Dabaa, qui s'annonce comme le plus grand projet énergétique en Afrique. Ce développement souligne l'ambition croissante de l'Afrique à devenir autonome sur le plan énergétique et à promouvoir le développement durable. La Russie, qui possède une certaine expertise dans le domaine, semble déterminée à jouer un rôle essentiel dans cette transition énergétique africaine.

Un autre exemple concret de cette coopération est l'avancée des discussions entre la Russie et l'Ouganda pour la construction d'une centrale nucléaire. Le président Museveni a même parlé d'un accord stratégique et l'a annoncé lors du sommet Russie-Afrique. Pour l'heure pas de confirmation du côté russe, mais cela illustre l'engagement de l'Afrique à exploiter la technologie nucléaire pour une croissance économique et un développement durable. Outre le nucléaire, le président ougandais a également encouragé les investissements russes dans d'autres secteurs tels que la construction d'oléoducs, la production pharmaceutique et le développement spatial.

L'accent mis sur ces collaborations stratégiques entre l'Afrique et la Russie traduit l'intérêt croissant de l'Afrique pour les technologies émergentes et sa volonté d'approfondir ses relations avec des partenaires mondiaux clés. Il est clair que le continent africain est devenu un terrain de jeu économique crucial pour les puissances mondiales, démontrant son potentiel de croissance économique et de développement, mais pour l'heure beaucoup d'annonces restent encore à l'étape des discussions.