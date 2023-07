Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, est visiblement très remonté contre l’organisation du traité Atlantique nord (OTAN). Ce mardi 11 juillet 2023, le numéro un ukrainien a fustigé, sur le réseau social Twitter, la « faiblesse » et « l’indécision » de l’alliance, qui, selon lui, conforte la Russie. Le chef de l’État ukrainien a fait cette déclaration, au moment où il se met en route pour le sommet de l’OTAN qui se tiendra à Vilnius. Pour Volodymyr Zelensky, cette attitude de l’alliance encourage la « terreur » russe contre l’Ukraine. « Il semble qu'il n'y ait aucune volonté ni de donner à l'Ukraine une invitation à l'OTAN, ni d'en faire un membre de l'Alliance » a-t-il déclaré, tout en qualifiant d’ « absurde » que l’Ukraine n’ait pas encore reçu de calendrier pour son adhésion dans l’OTAN.

Les troupes russes gagnent du terrain

Notons que les propos de Volodymyr Zelensky interviennent dans un contexte où les autorités ukrainiennes ont indiqué que les troupes russes gagnent de plus en plus de terrain dans le conflit. Cela, en dépit de la contre-offensive lancée par Kiev, un mois plus tôt. L’information avait été donnée par Ganna Maliar, vice-ministre ukrainienne de la Défense. Selon elle, des avancées avaient été remarquées au niveau de plusieurs secteurs clés tels que : Svatovoe, Lyman, Mariinka ou encore Avdiivka. Pour rappel, Moscou est toujours contre une adhésion de l’Ukraine à l’OTAN.

Cette position de la Russie a récemment été confirmée par Dmitri Peskov, porte-parole du Kremlin. Hier lundi 10 juillet 2023, il a confié à plusieurs journalistes que cette adhésion aurait des impacts négatifs sur l’architecture de la sécurité européenne. « Vous connaissez la position absolument claire et cohérente de la Fédération de Russie selon laquelle l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN aura des conséquences très, très négatives sur l'architecture de sécurité, l'architecture de sécurité déjà à moitié détruite en Europe. Et, ce sera un danger absolu, une menace à notre pays, ce qui exigera de notre part une réaction suffisamment claire et ferme » avait-il déclaré.