A la veille du Sommet de l’Otan qui aura lieu en Lituanie, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov a réaffirmé son opposition à l’intégration de l’Ukraine à l’Alliance militaire. Face aux journalistes ce lundi, l’officiel russe fait savoir que l'adhésion de l'Ukraine à l'alliance militaire de l'OTAN aurait des conséquences très négatives pour l'architecture de sécurité européenne. La Russie pour sa part n’entend pas se laisser faire et aura une réaction ferme si cette mesure se concrétisait.

« Vous connaissez la position absolument claire et cohérente de la Fédération de Russie selon laquelle l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN aura des conséquences très, très négatives sur l'architecture de sécurité, l'architecture de sécurité déjà à moitié détruite en Europe. Et, ce sera un danger absolu, une menace à notre pays, ce qui exigera de notre part une réaction suffisamment claire et ferme », a-t-il déclaré. Rappelons que, la Russie a lancé l’opération militaire en Ukraine suite à l’échec des négociations avec l’Occident.

Notons tout de même que, l’adhésion de l’Ukraine à l’Otan ne fait pas l’unanimité. Selon une déclaration qui a été faite par le Secrétaire Général de l’Alliance lors d’une interview qu’il a accordée à USA TODAY, l’homme fort de Kiev pourrait être au prochain rassemblement de l’Otan. Mais, l'Ukraine ne pourrait intégrer de si tôt l’Alliance, selon l’officiel de l’Otan. « Je pense qu'on ne s'attend pas à ce que cela se produise à Vilnius », indique-t-il dans un premier en évoquant le sommet de l’Otan en Lituanie.

« Mais ce que nous savons, c'est que nous devons répondre à la demande d'adhésion de l'Ukraine et à la voie à suivre. Des consultations sont en cours entre les alliés de l'OTAN, et ces consultations [ne sont pas] encore terminées », a-t-il poursuivi. Ce fut le moment pour le Secrétaire Général de l’Alliance de rappeler que, le premier objectif qui est poursuivi est le soutien de l’Ukraine dans le cadre de la guerre qu’elle livre contre la Russie.

Il y a quelques semaines, le président français Emmanuel Macron s’était également montré réticent par rapport à l’entrée de l’Ukraine dans l’Otan. « L'entrée de l'Ukraine dans l'Otan serait perçue par la Russie comme quelque chose de confrontationnel. Ce n'est pas avec cette Russie-là que vous pouvez l'imaginer », avait déclaré l’actuel patron de l’Élysée.