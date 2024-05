BRICS : un autre pays asiatique n’écarte pas l’idée d’une adhésion

Photo: Shutterstock

Le groupe BRICS, composé initialement du Brésil, de la Russie, de l’Inde, de la Chine et de l’Afrique du Sud, a vu le jour en 2006 lors du premier sommet qui réunissait les ministres des Affaires étrangères de ces pays. L’objectif de cette alliance était de créer un forum pour coopérer sur des questions économiques et politiques, tout en renforçant la position des pays en développement sur la scène mondiale.

Les BRICS se sont imposés comme une force alternative aux institutions dominées par les pays occidentaux, telles que le FMI et la Banque mondiale. Au fil des années, le groupe a consolidé sa coopération, en se concentrant notamment sur le développement économique, les échanges commerciaux et l’amélioration des infrastructures.

Récemment, l’élargissement des BRICS a marqué un tournant significatif dans l’équilibre géopolitique mondial. Lors du 15ᵉ sommet des BRICS en Afrique du Sud, six nouveaux membres ont été admis : l’Argentine, l’Égypte, l’Iran, les Émirats arabes unis, l’Arabie saoudite et l’Éthiopie. Cette expansion augmente considérablement l’influence du groupe, portant sa part des réserves mondiales de pétrole à 44,35 %. Avec cette intégration, les BRICS représentent désormais 36 % de la superficie mondiale et abritent 45 % de la population globale, soit 3,6 milliards de personnes. Ce renforcement des BRICS modifie la dynamique du pouvoir global, rivalisant avec les blocs traditionnels comme le G7.

Le Vietnam a récemment exprimé un intérêt marqué pour l’élargissement des BRICS. Pham Thu Hang, porte-parole du ministère des Affaires étrangères, a souligné l’attention particulière que porte le Vietnam à cette dynamique lors d’une conférence de presse à Hanoï. « Comme de nombreux pays dans le monde, nous prêtons attention au processus d’élargissement à de nouveaux membres des BRICS », a ajouté la porte-parole. Le pays asiatique évalue attentivement les opportunités et les défis que pourrait représenter une adhésion à cette alliance élargie. La prise de position du Vietnam est révélatrice de l’attrait croissant des BRICS pour les pays en développement, cherchant à diversifier leurs partenariats stratégiques et économiques.

La dernière déclaration des BRICS, nommée Johannesburg 2, réaffirme l’importance du multilatéralisme et du respect du droit international, plaçant l’ONU au centre du système international. Cette position collective vise à renforcer la coopération entre les pays souverains pour maintenir la paix, la sécurité et promouvoir le développement durable. Les BRICS se présentent ainsi comme une plateforme où les pays émergents peuvent avoir une voix plus forte dans la gouvernance mondiale.

Avec cette expansion, les BRICS ne se contentent pas d’accroître leur influence économique, mais cherchent également à remodeler l’ordre mondial en faveur d’un système plus équilibré. Les nouveaux membres apportent des ressources significatives et renforcent la diversité du groupe, augmentant ainsi son poids dans les négociations internationales. Cette évolution pourrait également stimuler des investissements accrus et des échanges commerciaux entre les membres, renforçant leur intégration économique.

Le Vietnam, observant ces développements, pourrait envisager de rejoindre les BRICS pour bénéficier de cette dynamique positive. Une adhésion potentielle offrirait au Vietnam une plateforme pour promouvoir ses intérêts économiques et politiques à un niveau international, tout en consolidant ses relations avec d’autres économies émergentes. Cette perspective d’adhésion témoigne de l’attractivité croissante des BRICS comme alternative viable aux blocs économiques traditionnels.