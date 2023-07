Macky Sall a affirmé lundi dernier qu'il renonce à un troisième mandat. Une réaction félicitée par la communauté internationale. Cependant, la coalition de l’opposition Yewwi Askan Wi (YAW) trouve que l'actuel président Sénégalais n'a pas encore fait l'indispensable pour le retour et le maintien de la paix en République du Sénégal. La conférence de leaders de la coalition YAW a réagit face à la presse sénégalaise ce mardi 04 juillet. « La question centrale de la stabilité du Sénégal reste le cas de l’opposant Ousmane Sonko. L’empêcher d’être candidat, c’est défier des millions de jeunes sénégalais et africains. Et personne ne peut maîtriser les jeunes », a déclaré Habib Sy.

Selon Habib Sy, Macky Sall doit œuvrer pour la libération des centaines de jeunes arrêtés et lever le blocus du domicile de Ousmane Sonko, s'il tient réellement au retour de la paix en République du Sénégal. La déclaration de Macky Sall selon laquelle il renonce à un troisième mandat n'a aucun sens selon l'opposition. « Nous avons entendu le Président Macky Sall dire qu’il renonce à un troisième mandat auquel en réalité il n’a pas droit. Parce qu’il faudrait renoncer à quelque chose dont on a droit. Donc si aujourd’hui, il se conforme à ce que la Constitution lui impose on ne peut que prendre acte et attendre de lui d’autres actes allant dans le sens de la pacification de l’espace public et politique », a déclaré Déthié Fall. La coalition Yewwi Askan Wi exige l'organisation d'une « élection libre et transparente avec une participation inclusive qui permettra à tous les citoyens qui le souhaitent de pouvoir briguer le suffrage des Sénégalais ». Elle exige également la libération de tous les détenus politiques.