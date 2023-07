Le président russe Vladimir Poutine a profité d’une rencontre qu’il a faite ce vendredi 21 juillet avec le Conseil de sécurité russe pour se prononcer sur la contre-offensive ukrainienne. Ce fut le moment pour l’homme fort du Kremlin pour se moquer des dirigeants occidentaux ainsi que de l’Ukraine qui, selon lui, a échoué par rapport à sa contre-offensive. Pour lui, malgré le soutien total dont bénéficie Kiev des pays de l’Otan et des États-Unis, le régime de Kiev « a de plus en plus de mal à envoyer de nouveaux renforts au front ».

Le président russe a déclaré que ni la fourniture d'armes ni la présence de mercenaires et de conseillers étrangers n'ont aidé Kiev. « Ni les ressources colossales qui ont été injectées dans le régime de Kiev, ni la fourniture d'armes, de chars, d'artillerie, de véhicules blindés et de missiles occidentaux n'ont aidé. La livraison de milliers de mercenaires et de conseillers étrangers qui ont été le plus activement utilisé pour tenter de percer le front de notre armée n'a pas aidé non plus », a déclaré le président russe Vladimir Poutine.

Il a également profité de l’occasion pour faire remarquer que, les dirigeants occidentaux envisagent d'utiliser des Lituaniens et des Polonais dans les hostilités. Il s’agirait d’une idée pas trop bonne selon le dirigeant russe qui n’a pas manqué de mettre l’accent sur les différentes difficultés que rencontrent les soutiens de l’Ukraine. « Les capacités de production existantes en Occident ne lui permettent pas de reconstituer rapidement la consommation des réserves d'équipements et de munitions », a noté Vladimir Poutine.

Contrairement aux précédentes contre-offensives, la dernière n’a pas produit beaucoup d’effets sur les positions russes. Il y a quelques semaines, le Business Insider avait révélé certaines difficultés rencontrées par l’Ukraine pour mener à bien la contre-offensive. Selon le média, la flotte de drones Bayraktar TB2 de l'Ukraine, qui a été conçue par la Turquie et qui a causé des dommages considérables aux forces russes, serait presque épuisée. Ces drones, qui ont été utilisés de manière stratégique par les Ukrainiens, ont joué un rôle crucial dans la limitation de l'avancée russe en ciblant les chars, les véhicules blindés et les navires de l'armée russe.