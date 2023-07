Plusieurs semaines après l’avortement de la rébellion menée par le chef de la société privée russe Wagner, Evguéni Prigojine, les tensions semblent toujours vives avec le président russe, Vladimir Poutine. En effet, dans une interview accordée au média Kommersant, dans la soirée d’hier jeudi 13 juillet 2023, le chef du Kremlin a déclaré que Wagner n’a aucune base légale. Pour lui, elle « n'existe tout simplement pas » en tant qu’entité juridique. « Il n'y a pas de loi sur les organisations militaires privées » a déclaré Vladimir Poutine. Les propos de Vladimir Poutine ont été publiés ce vendredi 14 juillet 2023.

Une entrevue avait pour objectif de discuter de la mutinerie armée

Notons que les propos du chef de l’État russe interviennent plusieurs jours après que le Kremlin a rendu public les détails de sa rencontre avec Evguéni Prigojine. Cette entrevue avait pour but de discuter de la mutinerie armée que Wagner avait tenté d'organiser contre les hauts gradés de l'armée russe. L'information avait été rendue publique par Dmitri Peskov, porte-parole du Kremlin, lors d'une conférence de presse rapportée par plusieurs médias. Les premiers détails de cette réunion ont été rapportés par le média français Libération.

À en croire ce dernier, Evgueni Prigojine s'était entretenu non seulement avec Poutine, mais aussi avec le chef de la Garde nationale, Viktor Zolotov, et le chef du renseignement étranger du SVR, Sergei Naryshkin. Pour rappel, la rébellion organisée par Evgueni Prigojine, contre les chefs de l’armée, a été très mal prise par Vladimir Poutine, qui avait promis réagir. Après les multiples annonces du chef de Wagner, il avait promis « punir » ceux qui suivaient la « voie de la trahison » ou de la rébellion armée. Dans un discours à la nation, Vladimir Poutine, avait qualifié ces actions de « coup de poignard dans le dos » du pays et du peuple russe.