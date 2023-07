Le ministère des Affaires sociales et de la microfinance et SOS village d'enfants ont signé un accord de partenariat dans la matinée du jeudi 27 juillet 2023 au siège du ministère des Affaires sociales. L'objectif des parties prenantes est de travailler en synergie pour favoriser le renforcement de la protection des enfants en condition de vulnérabilité au Bénin. Le Programme d'accompagnement des communautés pour la protection de l'Enfant (Pacope) qui est une initiative de SOS village d'Enfants du Bénin est financièrement soutenue par le ministère des Affaires sociales dans le but d'aider les communautés à la base et le système national de protection de l'enfant.

La responsable des programmes Sos village d'enfants monde Luxembourg a notifié que ce programme vise à améliorer la prise en charge et la protection des enfants vulnérables. Ceci par des interventions à différents niveaux dont le cercle familial en œuvrant en particulier avec les familles, pour améliorer les pratiques parentales pour générer davantage de revenus afin de répondre aux besoins des enfants.

À travers ce programme, les enfants sont également amenés à être des acteurs de leur propre développement et de leur protection. La ministre des Affaires sociales et de la microfinance Véronique Tognifodé a ajouté que ce programme va davantage contribuer à renforcer la protection des enfants qu'ils soient en dehors de leur cercle familial ou de leur environnement communautaire. ‹‹ Le programme dont nous venons de signer le mémorandum d'entente est une nouvelle preuve de cet engagement sans relâche pour que la cause de l'enfant ne soit perdue ni vaine ››, a-t-elle déclaré. La mise en œuvre de ce programme est prévue pour 4 ans.