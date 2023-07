Entre Kylian Mbappé et son club, plus rien ne va visiblement. En effet, selon les informations qui ont été rapportées par la presse, le prodige de Bondy a été écarté de la tournée du club au Japon. La notification lui a été faite ce vendredi après la rencontre amicale qu’il y a eu entre le club francilien et le Havre. Tout ceci intervient dans un contexte, où, le joueur a décidé de ne plus passer une année supplémentaire à Paris. Par le canal d’un courrier, le vice-champion du monde a fait savoir son intention de ne pas activer son année supplémentaire et de quitter le PSG libre, à l'été 2024.

Selon la presse sportive, les dirigeants du Paris Saint Germain ont perçu cette décision comme une trahison de la part du Français. Le déplacement du Japon est décisif pour les joueurs du club francilien. Il y a quelques jours, les dirigeants du club avaient demandé à Kylian Mbappé beaucoup plus de clarté dans sa décision. Pour l’heure, on remarque simplement que le PSG compte bien se séparer de son joueur et serait ainsi prêt à négocier avec d’autres associations sportives pour ne pas être le véritable perdant dans cette affaire.

En l’état, l’attaquant français partirait libre à la fin de son contrat. La décision de ne pas l’aligner pour la tournée du Japon intervient juste comme un moyen de pression visiblement. Rappelons qu’il y a peu de temps, le Paris Saint Germain a usé de tous les moyens en sa possession pour maintenir Kylian Mbappé. Malgré l’ambition affichée par le prodige de Bondy de rejoindre le Real Madrid, les dirigeants ont réussi à le garder à Paris. Selon les informations rapportées par la presse, l’actuel patron de l’Élysée serait intervenue pour le convaincre afin qu’il renouvelle son contrat au sein du Paris Saint Germain.