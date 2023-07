Des scientifiques russes tirent la sonnette d'alarme concernant une puissante éruption solaire prévue pour lundi. Cette activité solaire intense pourrait perturber les communications à ondes courtes, selon les observations des chercheurs. Trois éruptions solaires ont été détectées dimanche, laissant présager des conséquences potentiellement néfastes. L'Institut Fedorov de géophysique appliquée à Moscou met en garde contre la possibilité d'éruptions solaires de classe X, les plus importantes explosions du système solaire.

Ces éruptions peuvent générer de longues tempêtes de rayonnement, tandis que les éruptions de protons, composées principalement de particules énergétiques solaires, sont également redoutées. Les éruptions solaires surviennent lorsque les puissants champs magnétiques du soleil se reconnectent, créant des perturbations qui peuvent affecter le champ magnétique terrestre. Cela peut entraîner des dommages aux satellites et aux équipements de communication. Les conditions radio à ondes courtes devraient donc se détériorer à cause de cette activité solaire imminente.

Ce n'est pas la première fois que de tels événements se produisent. En 2022, une tempête géomagnétique déclenchée par une puissante rafale de rayonnement solaire a frappé 40 satellites SpaceX nouvellement lancés, causant des dysfonctionnements importants. Ces épisodes soulignent les risques auxquels sont confrontés les équipements technologiques en orbite. L'éruption solaire observée dimanche a duré 14 minutes et a été accompagnée d'une interruption des communications radio.

Les chercheurs russes appellent à la prudence et à la préparation face à cette menace imminente. Il est essentiel de prendre des mesures pour protéger les systèmes de communication et minimiser les éventuelles perturbations. Les conséquences d'une éruption solaire majeure peuvent être considérables. Outre les dommages aux satellites et aux équipements, les communications à travers le monde pourraient être gravement perturbées. Les réseaux de communication vitaux, tels que les systèmes de navigation par GPS et les réseaux électriques, pourraient également être affectés.