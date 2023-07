En République du Sénégal, un projet de révision constitutionnelle sera déposé sur la table de l'hémicycle sous peu. Selon Thierno Alassane Sall, « le projet de révision constitutionnelle livre une Assemblée nationale, déjà sans pouvoir réel, au bon vouloir d’un Président tout puissant ». Il trouve que l'objectif de Macky Sall à travers ce projet de révision constitutionnelle est de maintenir le pouvoir même après avoir quitté le fauteuil présidentiel. « Macky Sall a renoncé à un 3e mandat, mais pas au pouvoir.



Selon toute vraisemblance, il veut nous choisir son successeur et faire cohabiter ce dernier avec un Parlement qu’il aura largement contribué à modeler», a-t-il ajouté. Il a conclu qu'en tant que député, il ne votera aucune loi qui contribue à fragiliser la démocratie sénégalaise. Le projet de révision constitutionnelle concerne essentiellement les articles 29 et 87 de la constitutionnelle actuelle. L'article 87 stipule que « le Président de la République peut, après avoir recueilli l’avis du Premier Ministre et celui du Président de l’Assemblée nationale, prononcer, par décret, la dissolution de l’Assemblée nationale. Toutefois, la dissolution ne peut intervenir durant les deux premières années de législature…». Cependant, le présent projet de loi portant révision de la Constitution va permettre au président de la République de dissoudre l’Assemblée nationale sans aucun délai.