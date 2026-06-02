Kylian Mbappé suit les traces de Michael Jordan dans une campagne autour des « Minions » (vidéo)

L’attaquant du Real Madrid, Kylian Mbappé, apparaît dans la campagne promotionnelle de « Minions & Monsters », le prochain film d’Universal Pictures. Sa présence a été dévoilée dans une bande-annonce diffusée avant la sortie du long-métrage, prévue durant la période de la Coupe du monde.

Le capitaine de l’équipe de France poursuit ainsi sa diversification médiatique en s’associant à l’une des franchises d’animation les plus populaires du cinéma. Les images diffusées par Universal Pictures montrent le joueur dans un univers inspiré de celui des Minions, personnages rendus célèbres par la série de films « Moi, moche et méchant ».

Une apparition dans la promotion du film

Selon les éléments de communication publiés par Universal Pictures, Kylian Mbappé figure dans une vidéo promotionnelle conçue pour accompagner le lancement de « Minions & Monsters ». Cette campagne intervient alors que l’attaquant évolue sous les couleurs du Real Madrid et demeure l’une des personnalités sportives les plus suivies au monde.

La participation du joueur à cette opération de promotion permet au studio américain de s’appuyer sur une figure majeure du football international pour toucher un public plus large. Aucune information ne confirme toutefois un rôle de l’international français dans le film lui-même, sa présence étant associée à la campagne de lancement.

Le sport et le cinéma multiplient les collaborations

Les passerelles entre les grandes stars du sport et les productions destinées au grand public sont devenues fréquentes au fil des années. Bien avant Kylian Mbappé, des légendes du basket comme Michael Jordan et LeBron James avaient participé à des projets cinématographiques liés à des univers de fiction populaires.

En 1996, Michael Jordan partageait l’affiche du film « Space Jam » avec les personnages des Looney Tunes. Vingt-cinq ans plus tard, LeBron James reprenait le concept dans « Space Jam: A New Legacy ». Ces productions avaient misé sur la notoriété de sportifs mondialement connus pour attirer les spectateurs au-delà du public traditionnel du cinéma d’animation.

Une sortie attendue pendant la Coupe du monde

La diffusion de cette campagne intervient à l’approche de la sortie de « Minions & Monsters », programmée pendant la période de la Coupe du monde. Ce calendrier permet au studio de profiter de l’exposition mondiale du football, tandis que la présence de Kylian Mbappé renforce encore la visibilité du projet auprès des supporters et du jeune public.

La prochaine étape reste désormais la sortie du film en salles, prévue par Universal Pictures dans les prochains mois.