Les élus russes considèrent que les "valeurs traditionnelles" du pays doivent être sauvegardées. Ainsi ils ont adopté un projet de loi visant à interdire les procédures de changement de sexe. Ce projet de loi doit maintenant être présenté devant la chambre haute du parlement russe avant d'être signé par le président Poutine. Il faut noter que ce projet a de bonnes chances d'être validé par le président lui-même qui s'est toujours exprimé dans le sens des valeurs traditionnelles. Autre ambition de ce projet de loi, il prévoit d'interdire toute intervention médicale ayant pour but de changer le sexe d'une personne et le changement de genre dans les documents officiels et les archives publiques, sauf dans le cas d'anomalies congénitales.

Les implications du projet de loi sont nombreuses et profondes. Des clauses ajoutées lors de sa deuxième lecture jeudi dernier annuleraient les mariages où une personne a changé de sexe et interdiraient également aux personnes transgenres de devenir parents nourriciers ou adoptifs. Le texte a été approuvé à l'unanimité en troisième et dernière lecture à la Douma d'Etat, la chambre basse du parlement russe, vendredi dernier. Viatcheslav Volodine, le président de la Douma d'Etat, a défendu cette décision, affirmant qu'elle "protégerait nos citoyens et nos enfants".

Pour rappel, le Kremlin a mis l'accent sur la protection des "valeurs familiales traditionnelles", stratégie ardemment soutenue par l'Église orthodoxe russe. Le président russe a lui-même personnellement critiqué les mesures occidentales qu'il accuse de promouvoir l'homosexualité. Les défenseurs des droits LGBTQ craignent que l'adoption de ce nouveau projet de loi entraîne une augmentation des suicides et un "marché noir des hormones" à la suite de l'interdiction de la thérapie de réassignation hormonale.