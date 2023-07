Le classement 2023 des forces aériennes les plus puissantes au monde, publié par le site américain Global Firepower (GFP), offre une vue captivante sur le pouvoir aérien mondial. Ce classement, basé sur l'arsenal aérien de chaque nation incluant avions de chasse, bombardiers, intercepteurs, avions de transport et hélicoptères, révèle une composition intrigante de nations puissantes. Parmi ces 25 nations, deux pays africains du Nord se distinguent. Les dix premières puissances aériennes mondiales en 2023 présentent une remarquable démonstration de la puissance militaire. En tête du classement, les États-Unis dominent nettement avec une flotte massive de 13 300 avions.

Cette domination reflète non seulement l'importance qu'ils accordent à leur capacité aérienne, mais également leur engagement à maintenir une supériorité technologique et numérique. Leur flotte est polyvalente, couvrant une vaste gamme d'appareils, y compris des avions de chasse, des bombardiers, des avions de transport, et des hélicoptères.

La Russie occupe la deuxième place avec 4 182 avions, illustrant la puissance de sa force aérienne malgré un écart significatif avec les États-Unis. En troisième position, la Chine, avec 3 166 avions, démontre son ambition croissante de moderniser et d'élargir ses capacités militaires. L'Inde et la Corée du Sud complètent le top cinq avec respectivement 2 210 et 1 602 avions, soulignant l'importance qu'ils accordent à leurs capacités de défense aérienne. Les positions six à dix sont occupées par le Japon, le Pakistan, l'Égypte, la Turquie et la France. Chaque pays démontre une combinaison unique de force aérienne, avec des flottes variées qui comprennent des avions de chasse, des bombardiers, des avions de transport, et des hélicoptères.

L'Égypte, huitième puissance aérienne mondiale et première en Afrique, dispose d'un parc impressionnant de 1 069 avions militaires. Cette flotte comprend 245 chasseurs/intercepteurs et 341 avions d'entraînement. Par ailleurs, la flotte égyptienne dispose de deux porte-hélicoptères et 92 hélicoptères d'attaque, faisant d'elle la septième plus grande flotte de ce type au monde. Cependant, il est à noter que l'armée de l'air égyptienne ne comprend pas d'avions-citernes et a une flotte relativement petite de 11 avions à missions spéciales.

L'Algérie, quant à elle, est classée comme la 21e puissance aérienne mondiale et seconde en Afrique. Son parc militaire de 547 appareils est dominé par les hélicoptères, qui en représentent près de la moitié avec un total de 273. Sur ce nombre, 50 sont des hélicoptères d'attaque, ce qui contraste avec les 90 avions de chasse qu'elle possède. De plus, ses 60 avions de transport font d'elle la onzième force mondiale dans cette catégorie.

Voici le classement des 25 forces aériennes les plus puissantes en 2023

États-Unis: 13 300 Russie: 4 182 Chine: 3 166 Inde: 2 210 Corée du Sud: 1 602 Japon: 1 451 Pakistan: 1 413 Égypte: 1 069 Turquie: 1 065 France: 1 004 Corée du Nord: 947 Arabie Saoudite: 897 Italie: 850 Taïwan: 737 Brésil: 665 Royaume-Uni: 663 Grèce: 635 Allemagne: 601 Israël: 601 Emirats Arabes Unis: 565 Algérie: 547 Iran: 541 Espagne: 517 Thaïlande: 488 Mexique: 468

Ce classement sert de rappel de l'importance des forces aériennes dans l'échiquier géopolitique mondial, illustrant la variété des puissances militaires en jeu.