Le championnat de football saoudien bascule actuellement dans une autre dimension. Depuis l’arrivée de Cristiano Ronaldo, la Saudi Pro League affiche une visibilité sans pareille. La superstar portugaise a ouvert la voie à plusieurs autres footballeurs qui sont entrain de rejoindre la monarchie du golfe. On ne parle pas seulement de joueurs en fin de carrière. En effet, les clubs saoudiens comme Al Nassr, Al-Ittihad, Al Hilal ont réussi à faire signer de grands talents du football international.

Selon les informations de la presse sportive, une autre superstar du ballon rond est en passe de rejoindre l’Arabie Saoudite. Il s’agit de l’attaquant sénégalais, Sadio Mané. En effet, d’après des sources concordantes, le double ballon d’or africain est en discussion avec le club d’Al Nassr de Cristiano Ronaldo. La légende de Liverpool, qui a eu du mal à s’imposer avec le Bayern Munich est une cible prioritaire pour Al Nassr. Le club a pour ambition de constituer un duo de feu CR7-Mané. Il ya quelques jours, Sadio Mané avait exprimé son intention de rester et de s’imposer au Bayern Munich. Les blessures à répétition avaient eu un impact sur les performances du natif de Bambali.

Avant son arrivée en bavière, l’attaquant de 31 ans était considéré comme l’un des meilleurs joueurs du monde. Le champion d’Afrique n’a rien perdu de son talent et il a encore de beaux restes devant lui. Cependant, résistera-t-il aux sirènes de l’Arabie Saoudite et ses pétrodollars ? Va-t-il rejoindre ses compatriotes Kalidou Koulibaly et Édouard Mendy ? Les jours à venir nous édifieront.