Le nouveau rapport sur l'état de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans le monde a été publié conjointement par le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), le Fonds international de développement agricole (FIDA), l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) et le Programme alimentaire mondial (PAM), le mercredi 12 juillet 2023. Selon ce rapport, l’objectif de développement durable (ODD) qui consiste à éradiquer la faim d’ici à 2030 risque de ne pas être atteint si des mesures drastiques ne sont pas prises.

En Afrique, une personne sur cinq souffre de la faim, soit plus du double de la moyenne mondiale. Le nombre de personnes touchées par la faim dans le monde reste élevé. À l’échelle mondiale, plus de 122 millions de personnes supplémentaires souffrent de la faim par rapport à 2019, en raison de la pandémie, des chocs météorologiques à répétition et des conflits, notamment de la guerre en Ukraine. L’édition 2023 du rapport sur l'état de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans le monde révèle qu’entre 691 millions et 783 millions de personnes ont souffert de la faim en 2022. Si l’on considère la moyenne, qui s’établit à 735 millions, cela représente une augmentation de 122 millions par rapport à 2019, avant la pandémie de Covid-19. La faim a régressé en Asie et en Amérique latine, mais a continué à gagner du terrain en Asie de l’Ouest, dans les Caraïbes et dans toutes les sous-régions d’Afrique en 2022.

« Il y a une lueur d’espoir, certaines régions sont en bonne voie pour atteindre une partie des cibles nutritionnelles à l’horizon 2030. Mais globalement, nous devons mener une action mondiale intense et immédiate pour que les objectifs de développement durable puissent être réalisés. Nous devons renforcer la résilience face aux crises et aux chocs qui favorisent l’insécurité alimentaire », a expliqué le Secrétaire général de l’ONU, António Guterres, à l’occasion de la présentation du rapport au siège de l’ONU, à New York.

« La cible Faim “zéro” des ODD est sans nul doute un gigantesque défi à relever d’ici à 2030. Les projections indiquent en effet que près de 600 millions de personnes souffriront encore de la faim à cette échéance. Nous n’avons pas d’autre choix que de redoubler d’efforts pour transformer les systèmes agroalimentaires et les utiliser comme levier pour atteindre les cibles de […] l’ODD 2 », ont écrit dans l’avant-propos du rapport, Cindy McCain, Directrice exécutive du PAM, Catherine Russel, Directrice générale de l’UNICEF, Qu Dongyu, Directeur général de la FAO, Alvaro Lario, Président du FIDA, et Tedros Adhanom Ghebreyesus, Directeur général de l’OMS. La situation en matière de sécurité alimentaire et de nutrition est restée préoccupante en 2022. Des millions d’enfants de moins de 5 ans continuent de souffrir de la malnutrition : en 2022, 148 millions (22,3%) présentaient un retard de croissance, 45 millions (6,8%) étaient émaciés et 37 millions (5,6%) étaient en surpoids. L’insécurité alimentaire modérée ou grave concernait 33% des adultes en zone rurale et 26% en zone urbaine. La malnutrition chez les enfants présente également des particularités spatiales : la prévalence du retard de croissance est plus élevée dans les zones rurales (35,8%) que dans les zones urbaines (22,4%). La prévalence de l’émaciation est également plus forte en milieu rural (10,5%) qu’en milieu urbain (7,7%), tandis que l’excès pondéral est légèrement plus présent en ville (5,4%) que dans les campagnes (3,5%). Afin de promouvoir efficacement la sécurité alimentaire et la nutrition, les auteurs du rapport recommandent que les interventions publiques, les mesures et les investissements soient guidés par une connaissance profonde des relations complexes et évolutives entre le continuum rural-urbain et les systèmes agroalimentaires.