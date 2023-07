Le président du groupe parlementaire de la coalition Yewwi Askan Wi (Yaw) Birame Souleye Diop a été déposé en prison le mardi 11 juillet 2023, après son audition. Le Doyen des juges, Maham Diallo l'a inculpé pour ‹‹ actes de nature à compromettre la paix publique, offense au Président de la République ››.

L’administrateur des Patriotes africains du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité (PASTEF), Birame Souleye Diop n'est plus libre de ses mouvements depuis le mardi dernier. L'associé de Ousmane Sonko qui est accusé d' ‹‹ actes de nature à compromettre la paix publique, offense au Président de la République ››, a été placé sous mandat de dépôt par le juge d’instruction du premier cabinet.

Sénégal : « Rien ni personne ne pourra remettre en cause le processus électoral » dixit Macky Sall Le président de la République du Sénégal, Macky Sall est certain que l'élection présidentielle du 25 février prochain se déroulera bien sans aucune remise en…

En effet, au lendemain de la déclaration de Macky Sall au cours de laquelle l'actuel Président de la République du Sénégal a annoncé qu'il ne sera pas candidat à l'élection présidentielle de février 2024, Birame Souleye Diop avait tenu des propos jugés déplacés à l’endroit de Macky Sall. ‹‹J’avertis les prochains candidats de l’APR. Evitez de manger chez Macky Sall et de boire son eau. Seulement, il est capable de vous empoisonner et de revenir nous dire, comme on a plus de candidat, je vais présenter ma candidature ›› , avait déclaré le député Birame Souleye Diop.