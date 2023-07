Le président de la République du Sénégal, Macky Sall est certain que l'élection présidentielle du 25 février prochain se déroulera bien sans aucune remise en cause du processus d’organisation du scrutin. ‹‹ Rien ni personne ne pourra remettre en cause le processus électoral ››, a-t-il déclaré dans une interview qu'il a accordée au journal Le Monde. Macky Sall reste serein en dépit des menaces de l'opposition, notamment celles relatives à l'exigence de la participation de Ousmane Sonko à la prochaine élection présidentielle.

‹‹ 2019 aussi, on disait que si certains candidats ne participaient pas à l’élection, ce serait le chaos. Pourtant, tout s’est bien passé. L’élection se tiendra et le peuple choisira son président. Rien ni personne ne pourra remettre en cause le processus électoral ››, a-t-il soutenu. Macky Sall craint-il qu’une arrestation de l’opposant Ousmane Sonko engendre de nouvelles violences au Sénégal ? À cette question, le Président de la République du Sénégal répond par la négative. ‹‹ Non, je ne crains rien. Je dirige un pays, je ne me focalise pas sur un débat de personne. Si quelqu’un doit être arrêté, il doit l’être ››, ainsi s'est-il exprimé. ‹‹ Oui. Certains appellent à l’insurrection, à prendre le pouvoir par des méthodes antidémocratiques pour saper les fondements de la République. Ce sont des dangers pour notre pays. Mais même si le Sénégal peut être secoué, comme tous les pays, il résistera pour continuer sa marche ››, a assuré Macky Sall.