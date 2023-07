Les récents développements diplomatiques entre la Russie et l'Afrique ont suscité une vive réaction de la part des ambassades occidentales au Bénin, avec en prime l'annonce du sommet Russie-Afrique. L'Union Européenne, en particulier, a réaffirmé son statut de premier partenaire de l'Afrique sur divers fronts, allant de la santé à la sécurité. Dans une tribune signée par plusieurs diplomates à savoir, Sylvia Hartleif Ambassadrice, Moritz Junginger Chargé d’Affaires a.i., Sandrine Platteau Ambassadrice, Marc Vizy, Ambassadeur, To Tjoelker-Kleve, Ambassadrice, l'UE rappelle l'importance des liens avec le continent. L'UE a ainsi mis en exergue la fourniture de 365 millions de doses de vaccin aux populations africaines, ainsi qu'un plan d'investissement de près de 150 milliards d'euros pour renforcer les infrastructures de qualité sur le continent dans le cadre de la stratégie « Global Gateway ».

En outre, l'UE affirme avoir démontré un engagement considérable dans le domaine de la paix et de la sécurité, offrant un soutien substantiel à plusieurs partenaires africains, y compris le Niger. En ce qui concerne le Bénin en particulier, l'UE a souligné son intention de renforcer le corridor stratégique Cotonou-Niamey, facilitant ainsi le flux des produits entre le Niger et le Bénin. Parallèlement à cela, des initiatives visant à promouvoir la croissance durable, la création d'emplois de qualité et la formation professionnelle pour les jeunes Béninois ont été mises en avant.

Face à la situation sécuritaire préoccupante dans le nord du pays, l'UE a exprimé sa volonté de soutenir le gouvernement béninois, en particulier la Police Républicaine et les Forces Armées Béninoises, dans leur lutte contre la menace terroriste. Un programme d'aide budgétaire de près de 42 milliards de FCFA a récemment été signé à Bruxelles pour soutenir les efforts du gouvernement béninois dans l'atteinte des objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies.

Les ambassades occidentales au Bénin ont affirmé leur volonté de renforcer leur partenariat avec l'Afrique, dans un esprit de dialogue, de solidarité et de respect du droit face à l'avancée incontestable de la Russie en Afrique. Elles ont également exprimé leur conviction que les tentatives de certains de diviser le monde ne pourront résister à l'épreuve des faits. Ces développements interviennent dans un contexte où la Russie semble chercher à accroître sa présence et son influence en Afrique.