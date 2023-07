Malgré une atmosphère géopolitique tendue, 49 pays africains ont décidé de franchir le pas. Ces nations ont confirmé leur présence au sommet Russie-Afrique qui se tiendra la semaine prochaine à Saint-Pétersbourg, illustrant ainsi leur engagement ferme à maintenir des relations avec le Kremlin. L'information a été relayée par la presse russe qui la tenait d'Alexandre Poliakov, adjoint du département des pays africains auprès du ministère russe des Affaires étrangères. Cette décision a été prise malgré les sanctions énormes de l'Occident contre la Russie après le début de l'offensive russe en Ukraine.

Avec la participation d'environ la moitié des délégations africaines représentées au plus haut niveau, par les chefs d'État et de gouvernement, la gravité et l'importance de cet événement ne peuvent être sous-estimées. Alexandre Poliakov, adjoint du département des pays africains auprès du ministère russe des Affaires étrangères, a en effet confirmé: "Nous avons reçu la confirmation de participation de 49 délégations africaines. Environ la moitié des pays africains seront représentés au plus haut niveau."

Le sommet Russie-Afrique, dont le slogan est "Pour la paix, la sécurité et le développement", offre une plateforme de dialogue et d'échange, entre l'Afrique et la Russie dans des domaines aussi divers que le nucléaire civil, les technologies spatiales et l'alimentation. Toutefois, alors que la deuxième édition du sommet Russie-Afrique se prépare, l'ombre de la guerre plane. Les relations entre la Russie et le bloc occidental sont quasiment détruites, et les USA renforcent de semaines en semaines les sanctions contre le pouvoir russe.

La situation géopolitique actuelle apporte une dimension supplémentaire à ce genre de rencontre, qui pourraient se révéler déterminantes pour l'avenir des relations entre la Russie et l'Afrique. Il faut rappeler que la Russie recherche de nouveaux partenaires aussi bien dans le domaine économique pour écouler certains types de produits mais aussi dans le domaine des ressources minières et stratégiques.