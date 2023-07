La hiérarchie des richesses au Nigeria et en Afrique a été fortement ébranlée ces dernières semaines. Aliko Dangote, considéré pendant des années comme l'homme le plus riche du continent, a été récemment surpassé par le Sud-Africain Johann Rupert. Un autre milliardaire, le nigérian Abdul Samad Rabiu. Selon le dernier classement des investisseurs nigérians, réalisé par Billionaires.Africa, Rabiu a détrôné Dangote en devenant le principal investisseur du Nigeria avec des avoirs estimés à 6,01 milliards de dollars.

Rabiu a fondé le groupe BUA en 1988 et il est devenu une figure emblématique de l'industrie agroalimentaire nigériane. La montée en puissance de Rabiu est principalement due à l'augmentation spectaculaire de la valeur de ses parts dans BUA Foods, son entreprise alimentaire unifiée. Depuis le début de l'année, sa participation dans BUA Foods a connu une hausse stupéfiante de 109 %, alimentée par un fort intérêt d'achat pour le leader de l'agroalimentaire.

En revanche, Dangote, qui détient une participation de 86,81 % dans Dangote Cement, la plus grande entreprise de ciment en Afrique et la deuxième plus grande sur la Bourse nigériane, voit la valeur de son portefeuille d'investissement s'établir à 5,8 milliards de dollars. Ces chiffres placent le milliardaire dans une situation délicate, alors qu'il vient également de céder sa place d'homme le plus riche d'Afrique au Sud-Africain Johann Rupert.

Son trône contesté

En effet, il y a trois semaines, le classement africain des grandes fortunes a été bouleversé par l'annonce de Forbes que Dangote avait perdu son titre d'homme le plus riche d'Afrique au profit de Rupert. Alors que la fortune de ce dernier est estimée à 12 milliards de dollars, celle de Dangote s'élève à 10,7 milliards de dollars, selon Forbes.

Malgré ces défis, Dangote continue d'investir massivement dans l'économie nigériane. Il a récemment lancé la plus grande raffinerie de pétrole en un seul bloc au monde, avec une capacité de traitement de 650 000 barils de pétrole brut par jour. Le projet vise à rendre le Nigeria autosuffisant en produits pétroliers raffinés et à permettre des réserves pour l'exportation. Ce tournant majeur pourrait éventuellement renverser la vapeur et faire de Dangote le leader du marché pétrolier africain. Cependant, pour l'instant, c'est Rabiu qui règne en maître sur l'économie nigériane.