Le gouvernement mène depuis plus de deux ans, une lutte implacable contre le terrorisme au Bénin notamment dans la zone septentrionale du pays à travers les moyens qu’il met à la disposition des Forces armées béninoises (FAB). Face aux professionnels des médias le vendredi 21 juillet 2023 à Cotonou, le Secrétaire général adjoint et porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Houngbédji a indiqué dans le cadre de la célébration An2 du second mandat du président Patrice Talon, qu'un documentaire a été fait sur le ministère de la défense et diffusé sur les écrans des chaînes de télévision. Ce documentaire montre les équipements et les réalisations sur le terrain pour lutter contre le terrorisme.

Selon le Secrétaire général adjoint du gouvernement, « il y a une réponse sur le terrain de la part de l’Etat béninois qui fait que nous pouvons espérer légitimement venir à bout du phénomène ». « Dans quel délai exactement ? Je ne peux pas vous dire mais, nous sommes certains parce que l’Etat est présent, l’Etat répond, les Forces de défense et de sécurité sont mobilisées », a-t-il laissé entendre. Il a souligné que le courage des Forces de défense et de sécurité « est exalté » et qu’« elles savent que l’Etat est présent à leur côté». Wilfried Léandre Houngbédji a fait savoir aussi que tous ces efforts sont menés « avec la bonne disposition des pays voisins dont les autorités comprennent de plus en plus » ont « intérêt à mutualiser leurs moyens pour faire face au phénomène ».

« Moi, je suis convaincu, le gouvernement du Bénin est convaincu que nous viendrons à bout de ce phénomène», a-t-il déclaré avant d’ajouter qu’« aujourd’hui, les réalités sont meilleures ». Pour lui, le gouvernement veille et fait en sorte qu’« il n’y en ait pas» . Wilfried Houngbédji a précisé que « si d’aventure cela devrait arriver » les auteurs vont rencontrer sur place, au Bénin, « la réponse appropriée, la riposte qui convient pour les mettre en déroute ». Car dit-il l’Etat béninois tient à la vie de chaque Béninoise et de chaque Béninois. C’est pour cela que selon lui, le gouvernement met autant de moyens et que « le président de la République demande que les moyens soient mis conséquemment à la disposition des Forces de défense et de sécurité afin qu’elles soient dans les meilleures conditions possibles pour faire face à ce phénomène ».