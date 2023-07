Le président russe Vladimir Poutine s’est de nouveau prononcé sur l’adhésion de l’Ukraine à l’Otan et les différentes conséquences que cette situation pourrait avoir sur le monde. A la faveur d’une interview qu’il a accordée à la télévision russe ce jeudi 13 juillet, lors d'un forum technologique, il indique en effet que, les tensions internationales pourraient davantage s’aggraver, si l’Ukraine intégrait réellement l’Alliance militaire.

Ce fut le moment pour le maître du Kremlin de faire remarquer qu’en partie l’opération militaire en Ukraine se justifie par « la menace d'une adhésion de l'Ukraine » à l'Otan. « Je suis certain que cela n'améliorera pas la sécurité de l'Ukraine et que, d'une manière générale, cela rendra le monde beaucoup plus vulnérable et mènera à des tensions supplémentaires sur la scène internationale », a déclaré Vladimir Poutine au lendemain du Sommet de l’Otan qui s’est tenu à Vilnius.

On retiendra tout de même de cette rencontre qui a réuni les pays membres que la Suède pourrait intégrer l’Alliance. En effet, l’intégration de ce pays dans cette alliance implique que la mer Baltique devient un « lac de l'OTAN ». La première conséquence est que, les ports russes de Saint-Petersbourg et Kaliningrad soient désormais isolés. Cette situation pourrait être perçue comme un échec de la Russie par certains observateurs.

Pendant plusieurs mois, la Turquie a bloqué l’adhésion de ce pays à l’Otan. Concernant l’Ukraine, son adhésion à l’Otan n’est toujours pas claire. Il y a quelques mois, le Secrétaire Général de l’Alliance, lors d’une interview qu’il a accordée à USA TODAY s’était prononcé sur le sujet. « Je pense qu'on ne s'attend pas à ce que cela se produise à Vilnius », indique-t-il dans un premier en évoquant le sommet de l’Otan en Lituanie. « Mais ce que nous savons, c'est que nous devons répondre à la demande d'adhésion de l'Ukraine et à la voie à suivre. Des consultations sont en cours entre les alliés de l'OTAN, et ces consultations [ne sont pas] encore terminées », a-t-il poursuivi.