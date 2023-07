Il n’est plus un secret pour personne que la contre-offensive de l’Ukraine a échoué cette année. Malgré les efforts qui ont été déployés, Kiev n’a pu enregistrer grand succès. La Russie est restée forte dans la puissance de ses défenses. Nombreux sont tout de même les experts qui estiment que cette situation témoigne aussi de la faiblesse de l’Otan. L’Alliance militaire n’aura pas réussi à préparer activement les forces ukrainiennes à cette attaque qui aurait eu le mérite de changer le visage de la guerre.

Les précédentes offensives de l'Ukraine ont été couronnées de succès l'année dernière face à des forces russes dispersées et aux prises avec des difficultés logistiques et de commandement. Maintenant, l'Ukraine avance contre des défenses russes bien préparées, a confié un expert. Selon Glen Grant les confidences d’un expert senior de la Baltic Security Foundation, une sécurité et groupe de réflexion sur la défense en Lettonie à Newsweek, Moscou occupe 17% du territoire ukrainien.

Le professeur de Harvard Graham Allison a fait référence à cette situation dans le Washington Post où il a écrit que le rythme actuel des progrès signifie que Kiev aurait besoin de 16 ans supplémentaires pour reprendre tout son territoire. Les nouvelles armes occidentales ont rencontré d’énormes difficultés face à l’organisation de la Russie. Selon un récent point qui a été fait par le ministère russe de la Défense, l’Ukraine a subi d’énormes pertes au cours de ces derniers jours.

À en croire le bilan du 24 juillet dernier, établi par le ministère russe de la Défense, les forces russes auraient réussi à détruire 35 drones et un projectile de lance-roquettes multiple HIMARS appartenant à l’Ukraine. On retiendra également que l’Ukraine aura perdu un centre de communication en république populaire de Donetsk (RPD) et un poste de commandement dans la région de Zaporojié.

Ainsi, la Russie a réussi à déjouer plus de 10 contre-attaques de Kiev. Au total, près de 615 soldats ukrainiens ont été neutralisés, selon le point qui a été fait par le ministère russe de la Défense dans son point. Le président russe s’était récemment moqué de l’Ukraine en faisant comprendre que, malgré tout le soutien de l’Otan, sa contre-offensive n’a pas prospéré.