Le directeur de la Central Intelligence Agency (CIA), William Burns, s'est récemment rendu en Ukraine dans le cadre d'un voyage secret, où il a rencontré des responsables du renseignement ainsi que le président Volodymyr Zelensky. Cette information a été confirmée par un responsable américain comme l'a rapporté plusieurs médias dans leurs publications ces dernières heures. Ce voyage, qui n'a pas été annoncé publiquement lorsqu'il a été effectué, s'est déroulé à un moment où les forces ukrainiennes poursuivaient leur contre-offensive lancée en juin dans l'est et le sud du pays contre les forces russes.

Il revêt donc une importance stratégique compte tenu du contexte géopolitique tendu dans la région. Lors de cette visite, William Burns a réitéré l'engagement des États-Unis à partager des renseignements pour aider l'Ukraine à se défendre contre l'agression russe. Le responsable américain, s'exprimant sous couvert d'anonymat, a souligné l'importance de ce soutien dans un tel contexte. Le voyage du directeur de la CIA en Ukraine a eu lieu avant la rébellion de 24 heures conduite par Evguéni Prigojine, chef du groupe paramilitaire russe Wagner, le 24 juin.

Les USA nient toute implication

Le responsable américain a précisé que cette mutinerie n'avait pas été abordée lors des discussions. Il a également souligné que les États-Unis avaient clairement indiqué à la Russie qu'ils n'avaient joué aucun rôle dans cette rébellion. Selon le quotidien américain The Washington Post, qui a révélé ce voyage, les dirigeants ukrainiens ont présenté des plans visant à reprendre les territoires occupés par les forces russes et à entamer des négociations en vue d'un cessez-le-feu d'ici la fin de l'année. Le voyage du directeur de la CIA s'est déroulé en juin, selon le journal.

Le responsable américain a également souligné que William Burns "s'est rendu en Ukraine régulièrement depuis le début de l'agression russe il y a plus d'un an". Cela démontre l'engagement constant des États-Unis envers l'Ukraine dans sa lutte contre l'agression russe. Depuis le début de la guerre en Ukraine, les occidentaux ont affiché un soutien franc aux autorités de Kiev en leur fournissant un appui aussi bien sur le plan militaire que financier. Les USA n'ont pas marchandé leur soutien et ont à plusieurs reprises critiqué les autorités de Moscou.