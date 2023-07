Le 14 juillet 2023, l'Ambassadeur des Etats-Unis près le Bénin Brian Shukan et le Directeur Général de la Police Républicaine Soumaïla Yaya, ont mis en service un bateau de patrouille Metal Shark et un véhicule de traction servant au transport des bateaux sur le site du hangar à bateaux de l'Unité Maritime de la Police Républicaine. Ce don de l'armée américaine en soutien à l'Unité Maritime, vise à renforcer la capacité du Bénin à patrouiller dans ses eaux côtières et dans l'océan pour lutter contre la piraterie, la pêche illégale, la contrebande et d'autres activités maritimes illicites qui nuisent au développement économique.

Cette cérémonie a coïncidé avec la fin d'une formation financée par le Gouvernement des États-Unis, sur l'entretien et le fonctionnement du bateau. Le gouvernement américain a également financé la construction du hangar à bateaux où le patrouilleur est positionné, ainsi que la rampe de mise à eau.

Lors de la remise de don, l'Ambassadeur Shukan a mis l’accent sur le partenariat solide entre l'Ambassade des États-Unis et la police maritime, axé sur la lutte contre la piraterie maritime et d'autres formes de criminalité sur les voies navigables du Bénin. « Cela a abouti à la construction du hangar à bateaux qui accueille cet événement et à une série de formations pour le personnel de la police maritime » a souligné l'Ambassadeur Shukan.

Le Chef de la Mission américaine a également abordé la situation sécuritaire, notant que la menace posée par le terrorisme n'a pas de limite de temps ou d'espace, et soulignant l'urgence de conjuguer les efforts et d'agir à tous les niveaux pour garantir la paix et la sécurité, qui sont indispensables au développement du Bénin. « Les Etats-Unis sont fiers de travailler à vos côtés et de soutenir vos efforts dans la sauvegarde de la paix chère aux citoyens et résidents du Bénin. »

Le Représentant du Ministère de l'Intérieur et de la Sécurité Publique, le Colonel Antoine Dansou, a noté que ce don est un autre exemple des excellentes relations entre les Gouvernements du Bénin et des États-Unis. « Ces appuis contribuent énormément à l'amélioration des conditions de travail et au professionnalisme des fonctionnaires de la Police Républicaine. Je reste persuadé que dans le cadre de la lutte effrénée que nous menons contre l'insécurité sous toutes ses formes, le Bénin peut toujours compter sur le soutien des Etats-Unis d’Amérique, » a déclaré le Colonel Dansou.