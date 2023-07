À quelques jours du sommet Russie-Afrique qui se tiendra la semaine prochaine à Saint-Pétersbourg, l’entreprise publique russe Rosatom spécialisée dans le secteur de l'énergie nucléaire, a annoncé qu’elle entame l’extraction de l’uranium en Tanzanie. Ce pays africain a en effet, l’une des plus grandes mines au monde. L’exploitation se fera entre 2023 et 2025, selon les confidences qui ont été faites au média russe Sputnik par le groupe Rosatom.

« En Tanzanie, Rosatom travaille sur le projet Mkuju River avec la mine de Nyota, une des plus grandes au monde avec des réserves de 152 millions de tonnes de minerai », a notamment fait savoir Rosatom. « En 2023-2025, l’extraction et le traitement doivent commencer. La construction de l’usine sera achevée et mise en exploitation en 2023. Pour l’heure, 85% des travaux ont été accomplis », a détaillé le groupe.

Le même exercice sera fait en Namibie dans six ans, toujours selon les prévisions qui ont été faites. Dans ce pays, près de 10 % des réserves mondiales d’uranium s’y trouvent. Pour l’heure, les travaux de prospection seraient toujours en cours, pourraient s’achever en 2026. Il s’agit d’un investissement évalué à 500 millions de dollars. 3.000 tonnes d’uranium seront extraites par an dans ce pays. Rappelons que cette annonce de l’entreprise russe interviennent dans un contexte assez particulier, où l’Afrique est courtisée par les grandes puissances mondiales.

Il y a quelques jours, le président de la République Islamique d’Iran a parcouru plusieurs pays d’Afrique. La première escale s’est fait au Kenya où il a rencontré le président William Ruto. Face aux journalistes, l’homme fort de Téhéran a exprimé tout le bien qu’il pense de l’Afrique ainsi que sur son potentiel économique. Pour lui, l'Afrique est un « continent d'opportunités » et une excellente plate-forme pour les produits iraniens. Le dirigeant de ce pays s’est par la suite rendu dans les pays tels que l’Ouganda et le Zimbabwe.