Le Maroc, pays du Maghreb situé en Afrique du Nord, se retrouve au cœur de l'attention internationale en raison de son intérêt pour l'acquisition du F-35, l'avion de combat le plus avancé au monde suscitant les inquiétudes chez certains voisins du royaume, notamment en Espagne. Selon des sources proches du dossier, le royaume serait actuellement en négociations avancées avec les États-Unis pour l'achat de ce chasseur furtif doté de systèmes d'armes sophistiqués, capable d'échapper aux radars.

En Espagne, les médias ont exprimé leurs craintes quant à l'intégration de cet avion de combat américain de pointe dans l'escadre aérienne marocaine, craignant que cela puisse bouleverser l'équilibre militaire dans la région. Si cet accord se concrétise, le Maroc deviendrait le premier pays africain et arabe à se doter du F-35, rejoignant ainsi un groupe restreint de nations qui inclut les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Italie, la Norvège, le Japon et Israël. D'ailleurs, c'est ce dernier pays qui aurait joué un rôle crucial dans la démarche marocaine en facilitant les contacts entre Rabat et Washington.

Les relations entre le Maroc et Israël ont connu un rapprochement significatif en novembre 2021 lorsque l'ancien ministre israélien de la Défense, Benny Gantz, s'est rendu à Rabat pour rencontrer son homologue marocain, Abdellatif Loudyi, dans le cadre du rétablissement des relations diplomatiques entre les deux nations. Lors de cette visite, la possibilité pour le Maroc d'acquérir des F-35 a été évoquée, et depuis, le royaume a tiré profit de ses bonnes relations avec Israël pour obtenir ces avions de combat américains, malgré les réticences de Washington à les fournir à certains pays. Il convient de rappeler que par le passé, les Émirats arabes unis (EAU) avaient également manifesté leur intérêt pour le F-35, mais les négociations avec le gouvernement américain ont été interrompues fin 2021.

Un avion de 5è génération

Le F-35 est un avion de cinquième génération, considéré comme la meilleure machine de guerre volante au monde. Grâce à ses capacités, il peut atteindre des vitesses de plus de 1900 kilomètres par heure et est équipé de missiles air-air et air-sol. Il dispose également d'un système de communication et de navigation très performant, qui lui permet de partager des informations avec d'autres appareils ou des stations au sol.