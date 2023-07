Le monde semble être un endroit de plus en plus imprévisible, mais certains pays sont toujours considérés comme des bastions de tranquillité. Le Global Peace Index 2023, publié par l'Institute for Economics and Peace, répertorie les pays les plus pacifiques au monde, se basant sur des critères tels que le conflit national et international en cours, la sûreté et la sécurité sociétales et la militarisation. Sur les dix pays les plus pacifiques, sept sont en Europe. Cependant, le premier pays sur la liste est l'Islande, qui a maintenu ce rang depuis la première publication de l'étude en 2008.

L'Islande, un pays connu pour ses geysers, ses aurores boréales et ses paysages lunaires, est également le pays le plus paisible du monde. Plus de 60% de la population vit à Reykjavik, la capitale. L'Islande est également le troisième pays le plus heureux du monde, avec une éducation gratuite pour tous jusqu'à l'université et des citoyens multilingues parlant l'islandais, le danois et l'anglais.

Voici les 20 pays les moins visités du monde (12 pays africains dans la liste) L'année 2023 est sur le point de connaître un afflux record de touristes, et de nombreux pays seront à nouveau submergés par des foules de…

Le Danemark, second sur la liste, est connu pour son niveau de vie élevé et son système fiscal progressiste. Malgré des taux d'imposition parmi les plus élevés au monde, les citoyens danois bénéficient de nombreux avantages sociaux, tels que des soins de santé gratuits, des frais de scolarité universitaires inexistants et des pensions pour les personnes âgées. Copenhague, la capitale, est un important centre économique, abritant la Bourse de Copenhague et servant de lien entre l'Europe du Nord et le reste du monde.

L'Irlande occupe la troisième place sur la liste, une nation insulaire européenne connue pour ses paysages verdoyants qui lui ont valu le surnom d'"Emerald Isle". Ces dernières années, la population irlandaise a connu une croissance rapide, faisant de l'Irlande l'un des pays avec le taux de croissance démographique le plus élevé de l'Union européenne. Malgré ses défis passés, l'Irlande s'est imposée comme une nation de paix et de stabilité, offrant un environnement sûr et sécurisé pour ses citoyens et ses visiteurs. La Nouvelle-Zélande, l'Autriche, Singapour, le Portugal, la Slovénie, le Japon et la Suisse complètent le reste du top 10 des pays les plus pacifiques du monde en 2023.

Voici la liste des 10 pays les plus pacifiques du monde selon le Global Peace Index 2023