Les 5 plus grosses fortunes de France continuent de prospérer et d'afficher des chiffres record, selon le classement du magazine Challenges publié cette année. Les patrimoines professionnels cumulés des 500 plus grandes fortunes françaises ont connu une croissance spectaculaire de près de 17% en un an, atteignant ainsi la somme impressionnante de 1170 milliards d'euros. Cette augmentation significative est principalement attribuable à la croissance du patrimoine des quatre géants du luxe français.

En tête de ce classement se trouve Bernard Arnault, le patron de LVMH, le numéro un mondial du luxe. Il maintient sa position dominante depuis 2017 avec une fortune familiale estimée à 203 milliards d'euros cette année, soit une augmentation notable par rapport aux 149 milliards de l'année précédente, selon les estimations de Challenges. Il est suivi de près par les familles Hermès, dont la fortune est estimée à 138 milliards d'euros, Wertheimer, propriétaires de Chanel, avec une fortune de 100 milliards, et Françoise Bettencourt Meyers, héritière de L'Oréal, avec une fortune estimée à 77 milliards d'euros. Cette dernière est toujours considérée comme la femme la plus riche du monde selon le magazine Forbes.

Émeutes : la France comme l’Iran ? En France, les émeutes qui ont éclaté après la mort de l’adolescent de 17 ans appelé Nahel Merzouk continuent d'occuper l'actualité. Ce mercredi, le gouvernement,…

La fortune totale des 500 plus grandes fortunes de France atteignant 1170 milliards d'euros, il s'agit d'un sommet jamais atteint, dépassant largement le record de l'année précédente à 1002 milliards. Cette hausse représente une augmentation de 16,7%. Un chiffre impressionnant qui souligne l'ampleur de la croissance économique et financière de ces grandes fortunes. Le magazine Challenges met également en évidence l'évolution considérable de ces patrimoines au fil des années. En 2009, leur montant s'élevait à seulement 194 milliards d'euros, représentant 10% du PIB français de l'époque. Aujourd'hui, ce chiffre est passé à 45% de la production de richesse annuelle en France. Cela témoigne de l'importance grandissante de ces fortunes dans l'économie du pays. Nous vous invitons à découvert le détail sur le top 5 ci-dessous.

1. Bernard Arnault (LVMH) : 203 milliards d’euros

Bernard Arnault est le PDG du groupe LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy). Il est considéré comme l'homme le plus riche de France et l'une des personnalités les plus influentes de l'industrie de la mode. En plus de LVMH, Arnault possède de nombreuses marques de renommée mondiale, notamment Louis Vuitton, Dior, Givenchy, Fendi, Sephora et Dom Pérignon. Sa stratégie d'acquisitions audacieuse et son sens aigu des affaires ont contribué à faire de lui un géant de l'industrie du luxe. Sa fortune estimée à plus de 200 milliards d'euros en fait l'un des hommes les plus riches du monde.

2. Famille Hermès (Hermès International) : 137 milliards d’euros

La famille Hermès est propriétaire de la célèbre marque de luxe Hermès, connue pour ses produits de maroquinerie, de mode, de parfums et d'accessoires. Fondée en 1837, la maison Hermès est réputée pour son artisanat d'exception et ses créations intemporelles. La famille Hermès est connue pour son attachement à la tradition et à la qualité, ce qui a contribué à faire de la marque une référence mondiale dans le secteur du luxe. Avec une fortune estimée à 137 milliards d'euros, la famille Hermès figure parmi les plus grandes fortunes de France.

3. Alain et Gérard Wertheimer (Chanel) : 100 milliards d’euros

Les frères Alain et Gérard Wertheimer sont les propriétaires de Chanel, l'une des maisons de couture les plus emblématiques et influentes au monde. Fondée par Gabrielle "Coco" Chanel, Chanel est connue pour ses créations intemporelles, notamment le petit sac noir, le parfum N°5 et le tailleur en tweed. La vision des Wertheimer a permis à Chanel de devenir un symbole de l'élégance et du raffinement à travers le monde. Avec une fortune estimée à 100 milliards d'euros, les frères Wertheimer se hissent parmi les personnalités les plus riches de France.

4. Françoise Bettencourt Meyers (L’Oréal) : 77 milliards d’euros

Françoise Bettencourt Meyers est l'héritière du géant des cosmétiques L'Oréal, fondé par son grand-père Eugène Schueller. L'Oréal est aujourd'hui une référence dans les secteurs beauté et cosmétiques, avec un portefeuille de marques incluant Lancôme, Garnier, Maybelline, et Kiehl's. En tant que présidente de la Fondation Bettencourt Schueller, Françoise Bettencourt Meyers joue également un rôle actif dans le domaine de la philanthropie. Avec une fortune estimée à 77 milliards d'euros, elle est l'une des femmes les plus riches du monde.

5. Rodolphe Saadé (CMA CGM) : 39 milliards d’euros

Rodolphe Saadé est le propriétaire de CMA CGM, l'un des leaders mondiaux du transport maritime et de la logistique. CMA CGM, fondée par la famille Saadé en 1978, est devenue l'une des plus grandes entreprises de transport maritime avec une flotte de navires modernes et une présence mondiale. Rodolphe Saadé a succédé à son père en tant que PDG de l'entreprise en 2017 et a depuis joué un rôle clé dans son expansion internationale. CMA CGM offre des services de transport de conteneurs à travers le monde, facilitant le commerce mondial et la chaîne d'approvisionnement. Avec une fortune estimée à 39 milliards d'euros, Rodolphe Saadé est un acteur majeur de l'industrie du transport maritime.