Des pourparlers secrets auraient eu lieu entre anciens responsables américains et russes dans le cadre de la crise en Ukraine. C’est du moins ce qu’il convient de retenir des confidences qui auraient été faites au média américain NBC News par certaines sources anonymes. L’objectif de cette rencontre secrète serait de jeter les bases de négociations potentielles pour mettre fin à la guerre en Ukraine. Plusieurs personnes auraient été informées de cette situation.

Ladite rencontre aurait eu lieu selon le média américain entre le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov et des membres du groupe pendant plusieurs heures en avril à New York. Entre autres sujets qui ont été abordés, on pouvait noter : le sort du territoire sous contrôle russe que l'Ukraine ne pourra peut-être jamais libérer, et la recherche d'une bretelle de sortie diplomatique insaisissable qui pourrait être tolérable aux deux côtés. A en croire les sources qui ont fait des confidences au média américain, la partie russe était représentée en plus du patron de sa diplomatie par Richard Haass, un ancien diplomate et président sortant du Council on Foreign Relations.

Le média précise que, le groupe a également été rejoint par l'expert européen Charles Kupchan et l'expert russe Thomas Graham, tous deux anciens fonctionnaires de la Maison-Blanche et du Département d'État, membres du Council on Foreign Relations. Le média américain indique tout de même que les anciens responsables américains n’ont pas souhaité faire de commentaires autour du sujet dont il a été question. L'un des objectifs, ont-ils déclaré, est de maintenir ouverts les canaux de communication avec la Russie dans la mesure du possible et de déterminer où il pourrait y avoir de la place pour de futures négociations, compromis et diplomatie pour mettre fin à la guerre.