Les innovations se poursuivent sur l’application de messagerie WhatsApp. En effet, selon une annonce qui a été faite par la plateforme WaBetainfo, il ne sera bientôt plus possible pour les utilisateurs de l’application de récupérer les numéros de téléphone de parfait inconnus sans leurs avis. La maison mère serait sur le point de revoir totalement la manière de protéger la vie privée des utilisateurs. Les numéros de téléphone ne seront donc plus affichés dans les groupes et conversations.

L’objectif de cette mesure est de réduire les risques de harcèlement sur l’application de discussion. Pour l’heure, l’option serait tout de même toujours en cours d’étude. Celles et ceux qui souhaitent laisser leurs coordonnées devront juste sélectionner : l’option « partage de coordonnées » dans les paramètres de la conversation. Rappelons qu’au cours de ces derniers mois, de nombreux changements ont été observés sur WhatsApp. La plus récente annonce sur l’application est l’apparition d’un pop-up dans la zone de rédaction pour suggérer un sticker qui répond au contexte de discussion.

Il s’agit en réalité d’une fonctionnalité qui favorise la communication de manière plus interactive et rapide. La fonctionnalité existe en effet déjà sur d’autres applications telles que Telegram et Line. Signal l’avait également adopté il y a quelques jours. En effet, l’application de messagerie WhatsApp a récemment annoncé qu’il sera bientôt possible de verrouiller les discussions intimes.

Selon WhatsApp, la fonctionnalité « Verrouillage des discussions sera idéale si vous partagez votre téléphone avec un membre de votre famille, ou encore lorsque quelqu’un d’autre utilise votre téléphone au moment précis où vous recevez un message spécial ». L’annonce la plus récente de WhatsApp était en lien avec la possibilité de modifier un message déjà envoyé. Toujours dans le registre des innovations, l’application donne désormais la possibilité à ses utilisateurs de modifier les messages déjà envoyés. Mais, ceci dans un délai de 15 minutes.