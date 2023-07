La populaire application de messagerie instantanée, WhatsApp, ne tarit pas de nouvelles fonctionnalités pour garantir le confort de ses utilisateurs. En effet, une nouvelle fonctionnalité est maintenant disponible dans l’application et concerne les échanges avec les numéros inconnus. WhatsApp propose donc à ses utilisateurs de contacter beaucoup plus facilement les personnes inconnues. Cela se fera via une fonction, qui passe par la recherche des numéros inconnus dans la barre de recherche de l’application. Pour envoyer un message à un inconnu, il faudra d’abord démarrer une nouvelle discussion sur cette dernière.

La fonctionnalité est déjà opérationnelle

Il faudra par la suite taper le numéro concerné dans la barre de recherche. Un bouton « Chat » apparaîtra juste à côté et permettra de commencer une nouvelle discussion avec le numéro inconnu, sans avoir besoin de l’enregistrer au préalable. Notons que la fonctionnalité est déjà opérationnelle sur WhatsApp sur les appareils fonctionnant sous Android ou iOS. Elle enlève aussi une grosse épine du pied pour les personnes qui doivent contacter des numéros inconnus dans le cadre de leur travail. Pour rappel, cette fonctionnalité intervient après une autre dévoilée par WhatsApp.

D’après une annonce faite quelques jours plus tôt par la plateforme WaBetaInfo, il ne sera bientôt plus possible pour les utilisateurs de l’application de récupérer les numéros de téléphone de personnes inconnues sans leurs avis. La maison mère serait sur le point de revoir totalement la manière de protéger la confidentialité des utilisateurs. Dans ce cadre, les numéros de téléphone ne seront donc plus affichés dans les groupes et conversations. L’objectif de cette mesure est de réduire les risques de harcèlement sur l’application de messagerie. À ce moment, l’option était tout de même toujours en phase d’examen.