WhatsApp teste actuellement une nouvelle fonctionnalité d'affichage des messages dans les groupes, où seuls les administrateurs peuvent envoyer des messages. Cette mise à jour vise à offrir une expérience plus confortable aux utilisateurs. Selon le site spécialisé WABetaInfo, qui a rapporté les changements apportés à la version bêta de WhatsApp sur iOS et Android, les messages dans ces groupes seront affichés en pleine largeur de l'écran. Cette modification est similaire à celle déjà mise en place pour les groupes communautaires depuis fin mars sur iOS.

Les messages dans ces groupes prennent également toute la largeur de l'écran pour indiquer qu'il n'est pas possible de répondre. Une capture d'écran publiée par le média montre que l'affichage est effectivement différent, avec l'icône de profil de l'émetteur et son statut au sein de la communauté affichés à côté du message. L'objectif de cette nouvelle fonctionnalité est de mettre en évidence le fait qu'il s'agit d'une conversation dans laquelle seuls les administrateurs ou un petit groupe d'utilisateurs peuvent envoyer des messages, selon WABetaInfo.

Ce mode d'affichage est déjà utilisé pour les chaînes, qui sont des groupes publics sur WhatsApp ouverts à tous, similaires à ceux que l'on trouve sur Telegram et déjà mis en place à Singapour et en Colombie. Bien que la date de déploiement définitif de cette fonctionnalité n'ait pas été précisée par Meta, il semble qu'elle sera disponible pour d'autres bêta-testeurs dans les prochaines semaines. WhatsApp cherche donc à améliorer l'expérience utilisateur en adaptant l'affichage des messages pour mieux représenter les différentes restrictions présentes dans certains groupes.

Il est intéressant de noter que WhatsApp continue d'innover et d'apporter de nouvelles fonctionnalités à sa plateforme pour répondre aux besoins et aux attentes des utilisateurs. Cette nouvelle manière d'afficher les messages dans les groupes avec des restrictions d'envoi contribuera certainement à une meilleure compréhension de la nature de la conversation et à une navigation plus fluide au sein de l'application. Les utilisateurs de WhatsApp peuvent donc s'attendre à de nouvelles améliorations dans un proche avenir, rendant leur expérience de messagerie encore plus agréable.